“Coprifuoco, capisco che qualcuno abbia un’altra idea ma le regole vanno rispettate”

Coronavirus - L'appello del prefetto Bruno dopo l'ordinanza emanata da Zingaretti - Tutti a casa da mezzanotte alle 5 del mattino - Forze dell'ordine in campo per i controlli

di Elisa Cappelli

Viterbo – E’ arrivato il giorno del coprifuoco.

Stasera tutti a spasso – con mascherina e distanza di sicurezza – ma solo fino a mezzanotte. Poi, proprio come delle moderne Cenerentole, tutti a casa. In giro non deve rimanere nessuno.

Con l’unica differenza che invece di avere una carrozza trasformata in zucca, potremmo vedere svuotato il portafoglio con multe che vanno dai 400 ai 3mila euro.

La regione Lazio, con l’ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti, si è allineata alle scelte di Campania e Lombardia e ha disposto il coprifuoco dalla mezzanotte alle 5 del mattino.

Una decisione che divide e che fa storcere il naso soprattutto ai più giovani.

Le forze dell’ordine, quindi, effettueranno controlli in tutta la provincia. Chi si sposta dopo la mezzanotte dovrà munirsi di autocertificazione e potrà farlo solo per urgenti motivi di salute e comprovate esigenze lavorative.

“Le forze dell’ordine – dichiara il prefetto Giovanni Bruno – vigileranno che venga rispettato quanto disposto. Ci aspettiamo grande collaborazione nell’interesse pubblico. Non possiamo far disattendere le norme. Posso capire che ci sia qualcuno che abbia un’altra idea ma le regole vanno applicate in ogni caso.

La popolazione – prosegue – deve seguire fedelmente i dettati che sono stati emanati nel rispetto delle regole che le forze dell’ordine si occuperanno di monitorare in tutta la provincia. Bisogna far scendere la curva dei contagi, come a primavera, periodo in cui la Tuscia ha tenuto molto bene rispetto all’ambito nazionale”.

Il prefetto Bruno fa poi un appello ai giovani.

“Dobbiamo rispettare tutti le regole – dichiara – a cominciare dai giovani che devono indossare le mascherine e tenere un comportamento consono, soprattutto quando escono da scuola, perché è emerso che i ragazzi non tengono le mascherine. Sto preparando una nota dove invito ad innalzare il livello di attenzione rivolto a tutti gli istituti scolastici per far rispettare l’utilizzo della mascherina. Se tutti rispettiamo le regole – conclude – la situazione non peggiorerà”.

Elisa Cappelli

23 ottobre, 2020