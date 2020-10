Coprifuoco nel Lazio, l’autocertificazione

Viterbo – Coronavirus, nel Lazio scatta il coprifuoco. Dalle 24 alle 5 ci si potrà spostare solo per motivi validi e con l’autocertificazione. L’ordinanza: “A partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre, vietati gli spostamenti in orario notturno sul territorio della regione, dalle 24 alle 5 del giorno successivo, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo: per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute.

Gli effetti dell’ordinanza cessano al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione”.