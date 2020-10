Cronaca - Il totale delle vittime sale a 38 - Il sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci: "Il virus non è più leggero ma identico a quello che ci ha martoriato in primavera"

Tuscania – Coronavirus, altri due morti nella Tuscia.

Questa mattina, sabato 24 ottobre, la Asl di Viterbo ha registrato altre due vittime Covid in provincia. Il totale sale a 38.

In attesa del bollettino dell’azienda sanitaria, è stato il sindaco di Tuscania a dare la brutta notizia.

“Due persone – dice Fabio Bartolacci – sono decedute per Covid. Questo virus non è più leggero, ma è identico a quello che ci ha martoriato in primavera”.

24 ottobre, 2020