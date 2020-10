Coronavirus, in aumento i nuovi casi (19644) e i morti (151)

Ministero della Salute - Effettuati 177mila 669 tamponi (ieri erano stati 182mila 032) - Superati i 500mila contagi totali

Roma – Non si arresta la curva in salita dei nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 19mila 644 nuovi casi, un numero che porta il totale dei casi sopra quota 500mila. Per la precisione sono 504mila 509 i contagi registrati da inizio pandemia a oggi.

Preoccupa anche il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 151 decessi (ieri erano stati 91). Il totale delle persone che non è riuscita a sconfiggere il Covid-19 è 37mila 210.

Effettuati 177mila 669 tamponi (ieri erano stati 182mila 032).

I guariti nelle ultime 24 ore sono 2mila 309 e il totale dei negativizzati è così di 264mila 117 persone.

Cresce così anche il numero degli attualmente positivi. Si registra un incremento di 17mila 180 attualmente positivi, un numero che porta il totale a 203mila 182.

Di questi 1128 sono i pazienti in terapia intensiva (+79 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 190mila 767 persone e i ricoverati con sintomi sono 11mila 287 (+738 rispetto a ieri).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 24 ottobre

24 ottobre, 2020