Washington - Anche la moglie Jill non ha contratto il Covid-19

Washington – Coronavirus, candidato dem Joe Biden è negativo.

Il candidato dem alla Casa Bianca, Joe Biden, è risultato negativo al Coronavirus. Negativo anche il test della moglie Jill. A dare la notizia è stato un membro della campagna elettorale citato dalla Nbc.

La preoccupazione di una diffusione del Covid-19 negli staff dei due candidati alle elezioni Usa è emersa dopo la notizia, annunciata con un Tweet, della positività al Coronavirus del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della first lady Melania.

Subito sono scattati i controlli anche per i democratici. Joe Biden e la moglie sono stati sottoposti al test perché entrati in contatto con Donald Trump in occasione del dibattito di martedì scorso.

2 ottobre, 2020