Gerusalemme - Nel paese è in vigore il lockdown nazionale fino al 14 ottobre

Gerusalemme – Coronavirus, in Israele quasi 9mila casi in 24 ore.

Sono 8mila 919 i nuovi casi di Coronavirus che sono stati registrati in Israele nelle ultime 24 ore. Un numero che segna un nuovo record, negativo, per il paese.

Il Covid-19 non si arresta quindi in Israele, nonostante il lockdown che sarà in vigore fino al 14 ottobre.

Oltre 65mila i tamponi effettuati nel paese.

Gli attualmente positivi sono 69mila, di cui 810 gravi. 206 i pazienti che necessitano di ventilazione.

I morti totali sono 1571 con 43 decessi in un giorno.

1 ottobre, 2020