Coronavirus, in Italia si torna sopra i 60mila attualmente positivi

Ministero della Salute - Oggi 2677 nuovi casi e 28 morti - In aumento anche i guariti

Roma – Con l’incremento di 1231 unità registrato oggi, l’Italia ritorna sopra i 60mila attualmente positivi al Coronavirus. Una soglia oltre cui non si saliva dal 21 maggio, prima ancora che venisse proclamata la Fase 3 e la riapertura dei confini tra le regioni.

Nel bollettino odierno del ministero della Salute si contano 2677 nuovi casi, per un totale che si porta a 330mila 263, e 28 morti, per un totale di 36mila 030. Entrambe le voci sono in aumento rispetto a ieri, quando i nuovi positivi erano stati 2257 e i deceduti 16.

Crescono anche i guariti, quasi il doppio rispetto a ieri: da 767 di 24 ore fa a 1418, per un totale che si aggiorna a 234mila 099.

Gli attualmente positivi sono 60mila 134. Calano di 4 unità i ricoverati in terapia intensiva (oggi 319), mentre i ricoverati in ospedale aumentano in maniera importante e diventano 3625, 138 più di ieri.

Per quanto riguarda l’andamento territoriale, la Campania conta 395 nuovi positivi ed è ancora la regione con l’incremento più corposo. La Lombardia è a 350 e il Lazio 275.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 6 ottobre

6 ottobre, 2020