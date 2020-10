Coronavirus, la festa di Ognissanti tra limitazioni e accortezze

Viterbo - Rimandati i party di Halloween - Il comune di Nepi: "Divieto di spostarsi anche individualmente di casa in casa, come abitudine in tale occasione"

Viterbo – Al via l’ultimo weekend di ottobre, a cavallo con l’inizio di novembre. Giorni in cui, oltre alla festa pagana di Halloween, sono protagoniste due festività dell’autunno cattolico. Il primo novembre si celebra infatti la giornata di Ognissanti, ricorrenza che rende omaggio a tutti i santi. Il 2 invece è la giornata dedicata al ricordo dei propri defunti.

Le due giornate sono l’occasione per fare visita ai propri cari che non ci sono più. E Anche nel capoluogo della Tuscia in tanti ogni anno si recano al cimitero di San Lazzaro.

E’ anche vero, però, che quest’anno bisogna fare i conti con la pandemia di Covid-19. Il tentativo di limitare la diffusione del virus impone qualche accortezza in più e qualche limitazione.

L’assessore di Viterbo ai Servizi cimiteriali Elpidio Micci ha chiesto di “evitare assembramenti nei parcheggi del cimitero, alle fontanelle dell’acqua e in tutti gli altri luoghi in cui potrebbero verificarsi situazioni a rischio contagio” e ha invitato i cittadini a “indossare sempre la mascherina” e “igienizzarsi le mani”.

Quanto agli orari, il cimitero di San Lazzaro, come tutti quelli comunali, resterà aperto con orario continuato dalle 7,30 alle 17 anche domenica primo novembre.

L’assessore Micci ha però specificato che “dal 30 ottobre al 3 novembre, per evitare l’eccessiva concentrazione di vetture all’interno del cimitero monumentale di San Lazzaro, sarà sospeso l’ingresso alle auto autorizzate durante l’anno”.

Qualche controllo in più verrà comunque effettuato all’esterno dei cimiteri comunali. “Ci saranno controlli all’interno e all’esterno – ha chiarito il sindaco Arena – sia per evitare assembramenti, sia per evitare i parcheggi selvaggi, fuori dagli spazi consentiti”.

Inoltre la messa del 2 novembre, solitamente celebrata all’interno della chiesa di San Lazzaro, verrà presieduta dal vescovo Fumagalli alle 15 nel piazzale antistante la stessa chiesa. L’iniziativa è stata disposta proprio per le norme anti Covid e per evitare così un’eccessiva concentrazione di fedeli in uno spazio chiuso.

Orario continuato anche per il comune di Vetralla, come specificato in apposita ordinanza del 5 ottobre. Il cimitero sarà aperto dalle 8 alle 17.

Tra i comuni della Tuscia, Montefiascone con apposita ordinanza regolerà l’accesso al cimitero nei giorni 31 ottobre, primo e 2 novembre. Nell’ordinanza viene specificato che il personale delle associazioni di volontariato della protezione civile è incaricato di controllare l’accesso, sotto il coordinamento della polizia locale. “Nell’impossibilità di predisporre entrata e uscite separate – si legge – i tre accessi al civico cimitero vengono organizzati mediante transennatura in modo da garantire, in ognuno, un senso unico in entrata ed un senso unico in uscita”. Resta comunque confermato il divieto di assembramento all’interno e nelle immediate vicinanze del cimitero, con obbligo di mantenimento del distanziamento di almeno un metro, salvo il caso di persone appartenenti al medesimo nucleo famigliare o coabitanti.

Il comune di Orte invece, con apposita ordinanza, stabilisce per il 2 novembre, dalle 8 alle 13, il temporaneo divieto di sosta nel piazzale antistante il cimitero in loc.Resano, “limitatamente alla zona delimitata da apposita segnaletica regolamentare riservata ai mezzi militari”.

Per via del Coronavirus quest’anno i bambini dovranno rinunciare al classico “dolcetto o scherzetto”. Una rinuncia che in realtà colpisce anche i ragazzi, visto che la festa di Halloween è ormai ampiamente diffusa in Italia. L’ultimo Dpcm del governo specifica che “restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”.

In particolare il comune di Nepi con ordinanza sindacale ha stabilito “il divieto di qualsiasi forma di festeggiamento della ricorrenza di Halloween sia in spazi all’aperto sia in pubblici esercizi”. Sul sito del comune si legge inoltre che “è fatto altresì divieto di spostarsi anche individualmente di casa in casa, come abitudine in tale occasione, e infine è fortemente raccomandato evitare festeggiamenti in abitazioni private”.

31 ottobre, 2020