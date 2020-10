Coronavirus, le cerimonie del 2 e 4 novembre in assenza di pubblico

Civitavecchia - La decisione del comune per la commemorazione dei defunti e la festa dell'unità nazionale e delle forze armate

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Si svolgeranno quest’anno in assenza di pubblico le cerimonie ufficiali tradizionalmente previste per l’inizio di novembre. La decisione è stata presa per limitare la diffusione del Covid-19.

Lunedì in occasione della commemorazione dei defunti il sindaco Ernesto Tedesco si recherà alle 11 al cimitero monumentale di via Aurelia Nord per deporre corone ai monumenti ai Caduti della prima guerra mondiale, ai Caduti della seconda guerra mondiale, alle vittime dei bombardamenti di Civitavecchia e un omaggio floreale alla lapide dedicata agli ex internati.

Mercoledì 4 novembre, festa dell’Unità nazionale e delle forze armate. Il sindaco parteciperà (sempre in assenza di pubblico) alle 11 in piazza degli Eroi all’Alzabandiera e alla deposizione di una corona al monumenti dei Caduti.

31 ottobre, 2020