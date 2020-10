Coronavirus, leggermente in calo i positivi nell’Alto Lazio

Sanità - Ieri sono stati registrati 142 positivi e 29 i guariti

Viterbo – Calano leggermente i contagi nell’Alto Lazio, ieri 142 positivi. 74 nella Tuscia, 20 in Sabina e 48 nel territorio della Asl Roma 4.

La Asl di Viterbo ieri ha registrato 74 nuovi positivi al Covid-19.

Sono 34 a Viterbo, 7 a Civita Castellana, 3 a Capodimonte, 3 a Montefiascone, 3 a Ischia di Castro, 2 a Vetralla, 2 a Farnese, 2 a Villa San Giovanni in Tuscia, 2 a Bassano Romano, 2 a Vejano, 2 a Capranica, 2 a Castel Sant’Elia, 1 a Vitorchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Ronciglione, 1 a Tuscania, 1 a Sutri, 1 a Nepi, 1 a Caprarola, 1 a Bagnoregio e 1 a Tarquinia.

Nove, invece, i pazienti guariti: 3 a Viterbo, 2 a Civita Castellana, 2 a Ronciglione, 1 a Canepina, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Disinfezione straordinaria nel centro abitato di Ischia di Castro che, da febbraio scorso, è entrata in contatto con il virus soltanto negli ultimi giorni. “Nell’intento di prevenire in qualsiasi forma il contagio – spiega il sindaco Salvatore Serra – stiamo provvedendo alla sanificazione di tutte le nostre scuole fuori degli orari di attività didattica, nonché dello scuolabus e degli uffici comunali. Inoltre per domenica 18 ottobre è prevista anche una disinfezione straordinaria dell’intero centro abitato”.

Il primo cittadino non ha ritenuto opportuno interrompere l’attività didattica.

Alla Asl di Rieti sono stati resi noti 20 nuovi positivi. A Rieti: uomo di 80, donna di 56, donna di 46, uomo di 69, uomo di 72, uomo di 74 ricoverato presso Terapia intensiva Ogp Rieti. Cottanello: donna di 34. Poggio Moiano: ragazza di 17, uomo di 52. Borgovelino: donna di 76, uomo di 50. Petrella salto: donna di 40. Poggio nativo: donna di 36. Torricella sabina: bambino di 9. Poggio bustone: uomo di 89. Amatrice: ragazzo di 19. Fara in sabina: donna di 51, uomo di 73. Cantalice: uomo di 36. Forano: uomo di 72 anni ricoverato presso Malattie infettive Ogp Rieti.

Sette i guariti: 5 di Rieti, 1 M.S. Giovanni, 1 Cittaducale.

Nella Asl Roma 4 sono 48 i casi nelle ultime 24h e si tratta di quaranta casi con link familiare o contatto di un caso già noto e quattro i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale.

I casi sono 3 a Rignano di cui 2 sintomatici, 3 a Castelnuovo, 1 a Santa Marinella, 1 a Manziana sintomatico, 2 a Campagnano di cui 1 sintomatico, 1 ad Anguillara sintomatico, 1 a Morlupo sintomatico, 6 a Cerveteri di cui 3 sintomatici, 18 a Ladispoli di cui 7 sintomatici, 4 a Mazzano di cui 1 sintomatico, 3 a Formello di cui 2 sintomatici, 1 a Sacrofano, 3 a Civitavecchia 1 a Capena sintomatico.

Sono guarite 13 persone: 2 a Ladispoli, 3 a Cerveteri, 2 a Santa Marinella, 1 a Civitavecchia, 1 a Canale, 1 a Fiano, 1 a Mazzano, 1 a Campagnano, 1 ad Anguillara.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1206 (387 a Viterbo; 819 in provincia)

Attualmente positivi: 608

Guariti: 569

Morti: 29 + 1

Ricoverati: 37 (29 a Malattie infettive di Belcolle; 4 in Terapia intensiva; 4 extra Asl)

In quarantena: 1132

Usciti dalla quarantena: 6051

Comuni con positivi

Viterbo: 387 casi (7 morti e 180 guariti)

Civita Castellana: 80 casi (21 guariti)

Tuscania: 52 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 51 casi (1 morto e 30 guariti)

Montefiascone: 44 casi (3 morti e 35 guariti)

Vetralla: 48 casi (12 guariti)

Acquapendente: 35 casi (3 morti e 19 guariti)

Nepi: 37 casi (5 guariti)

Ronciglione: 32 casi (10 guariti)

Monterosi: 25 casi (2 guariti)

Sutri: 24 casi (4 guariti)

Orte: 21 casi (11 guariti)

Capranica: 22 casi (2 morti e 4 guariti)

Bassano Romano: 23 casi (8 guariti)

Oriolo Romano: 19 casi (11 guariti)

Soriano nel Cimino: 14 casi (7 guariti)

Fabrica di Roma: 20 casi (3 guariti)

Canepina: 9 casi (3 guariti)

Corchiano: 10 casi (2 guariti)

Vignanello: 8 casi (7 guariti)

Vitorchiano: 10 casi (7 guariti)

Piansano: 8 casi (5 guariti)

Bagnoregio: 7 casi (5 guariti)

Caprarola: 10 casi (1 guarito)

Faleria: 7 casi (3 guariti)

Blera: 6 casi (4 guariti)

Graffignano: 5 casi (4 guariti)

Ischia di Castro: 9 casi (0 guariti)

Valentano: 6 casi (1 morto e 1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 6 casi (3 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 4 casi (2 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Vasanello: 2 casi (1 guarito)

Castel Sant’Elia: 7 casi (0 guariti)

Farnese: 13 casi (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti)

Vallerano: 4 caso (0 guariti)

Marta: 13 casi (12 guariti)

Grotte di Castro: 8 casi (7 guariti)

Capodimonte: 8 casi (4 guariti)

Carbognano: 4 casi (1 guarito)

Canino: 1 caso (0 guariti)

Vejano: 2 casi (0 guariti)

Comuni Covid-free

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (10 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

18 ottobre, 2020