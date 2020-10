Milano - Riaperto al San Raffaele uno dei due reparti di terapia intensiva realizzati in tensostrutture

Milano – Coronavirus, in Lombardia ridotta l’attività chirurgica ordinaria.

Gli ospedali della regione Lombardia si preparano ad affrontare l’aumento dei casi di Coronavirus e proprio per questo, secondo quanto riporta l’Ansa, la regione ha deciso la graduale riduzione delle attività di chirurgia ordinaria e quindi delle operazioni programmate differibili.

In sostanza verrebbero ridotti gli interventi che non rientrano tra le urgenze. Un provvedimento che varia a seconda degli ospedali e in base alla situazione di ciascuno.

Al San Raffaele è stato intanto riaperto uno dei due reparti di terapia intensiva realizzati in tensostrutture nella scorsa primavera. Al momento sono otto i pazienti, sei arrivati dal pronto soccorso del San Raffaele e due provenienti da altri ospedali, ricoverati nel più grande dei due “palloni” allestiti sui campi sportivi dell’università.

23 ottobre, 2020