Coronavirus, morto anziano di Capranica e positiva una bimba di 2 anni in Sabina

Salute - Impennata di casi nell'Alto Lazio - 80 nella Tuscia, 50 nel Reatino e 52 nella Asl Roma 4 - 67 i guariti - Proceno è Covid free

Viterbo – Coronavirus, impennata di casi nell’Alto Lazio. Positiva una bambina di due anni in Sabina e morto un uomo nella Tuscia. Proceno è Covid free.

Chiusa una scuola d’infanzia a Farnese e nuove misure restrittive a Civita Castellana.

Ieri nella Tuscia sono stati registrati 80 casi di positivi al Covid-19, 50 in Sabina e 52 nella Asl Roma 4.

Nel dettaglio ieri la Asl di Viterbo ha reso nota la positività di 80 persone e il decesso di un uomo. Dei nuovi casi, due sono extra Asl. Si tratta di 16 positivi a Viterbo, 12 a Civita Castellana, 9 a Farnese, 8 a Fabrica di Roma, 6 a Tarquinia, 5 a Nepi, 3 a Bassano Romano, 3 a Carbognano, 2 a Ischia di Castro, 2 a Capranica, 2 a Valentano, 2 a Caprarola, 1 a Canino, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Oriolo Romano, 1 a Piansano, 1 a Tuscania, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Corchiano, 1 a Montefiascone, 2 a Vetralla.

Tra i positivi 6 ragazzi della squadra di calcio Fc Viterbo.

Ieri è morto un paziente di 83 anni residente nel comune di Capranica e ricoverato da giorni al reparto di Malattie infettive di Belcolle.

Sette, invece, i guariti registrati ieri: 2 a Viterbo, 2 a Proceno, 1 a Ronciglione, 1 a Vetralla e 1 a Civita Castellana. Proceno è attualmente Covid free.

Chiusa una scuola di infanzia a Farnese dal 16 al 25 ottobre per una bimba positiva al Covid. “Considerando che i locali vengono igienizzati quotidianamente – si legge nell’ordinanza di Ciucci – ma a scopo cautelare, al fine di consentire un intervento più incisivo per garantire la salute degli alunni e di tutto il personale operante all’interno della struttura, si rende necessario interdire l’accesso alla stessa per il tempo necessario per l’esecuzione dell’intervento straordinario di igienizzazione”.

Didattica a dista potenziata, sport a porte chiuse e stop al mercato settimanale a Civita Castellana. “La situazione – fa sapere il sindaco Luca Giampieri – è assolutamente sotto controllo ma vanno adottate delle misure per gestire l’incremento dei casi”.

Nel frattempo è partito il drive-in al Riello per effettuare i tamponi. Il cambio di location è stato deciso per favorire lo scorrimento di file e traffico.

Nella Asl di Rieti ieri sono stati registrati 50 nuovi casi di Coronavirus. Rieti: uomo di 26 anni, bambino di 4, ragazza di 12, donna di 74, uomo di 49, donna di 50, uomo di 39, uomo di 63, donna di 61, bambina di 7, uomo di 72, uomo di 65, ragazza di 14, uomo di 51, bambino di 10, donna di 19, uomo di 30.

Cantalupo: bambina di 2, donna di 46, donna di 58, donna di 23, uomo di 60. Cittaducale: donna di 57, donna di 59, uomo di 49. Antrodoco: uomo di 73. Castel S. Angelo: ragazza di 14. Rocca sinibalda: uomo di 45. Leonessa: ragazzo di 17. Borgo Velino: bambina di 6, bambino di 12. Morro reatino: donna di 57.

Rivodutri: donna di 27. Fara in sabina: uomo di 40, uomo di 32, donna di 65. Casperia: donna di 64.Collevecchio: donna di 73. Configni: ragazza di 14. Forano: ragazzo di 11. Montopoli in sabina: donna di 20. Poggio catino: bambino di 9. Scandriglia: bambino di 3. Petrella salto: ragazzo di 15. Selci: donna di 60, uomo di 21. Poggio nativo: donna di 51, uomo di 55. Montopoli in sabina: donna di 29. Frasso sabino: donna di 34.

28 i guariti: 19 sono di Rieti, 4 di Torri in sabina, 1 Amatrice, 1 Contigliano, 3 Amatrice.

Nella Asl Roma 4 sono stati resi noti 52 casi. Di questi, ventinove hanno link familiare o contatto di un caso già noto.

I positivi sono 5 a Campagnano, 1 a Castelnuovo sintomatico, 4 a Formello, 7 a Bracciano, 8 a Ladispoli di cui 2 sintomatici, 7 a Civitavecchia di cui 4 sintomatici, 1 a Sacrofano, 3 a Canale, 2 ad Anguillara, 3 a Manziana, 2 a Morlupo, 3 a Cerveteri, 1 a Tolfa, 5 a Santa Marinella

Sono guarite 32 persone: 5 a Sacrofano, 4 ad Anguillara, 3 a Civitavecchia, 5 a Ladispoli, 3 a Bracciano, 1 a Campagnano, 3 a Formello, 1 a Trevignano, 3 a Fiano, 1 a Canale monterano, 2 a Castelnuovo e 1 a Cerveteri.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1132 (353 a Viterbo; 779 in provincia)

Attualmente positivi: 543

Guariti: 560

Morti: 29 + 1

Ricoverati: 28 (21 a Malattie infettive di Belcolle; 4 in Terapia intensiva; 3 extra Asl)

In quarantena: 1059

Usciti dalla quarantena: 6000

Comuni con positivi

Viterbo: 353 casi (7 morti e 177 guariti)

Civita Castellana: 73 casi (19 guariti)

Tuscania: 51 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 50 casi (1 morto e 30 guariti)

Montefiascone: 41 casi (3 morti e 35 guariti)

Vetralla: 46 casi (12 guariti)

Acquapendente: 35 casi (3 morti e 19 guariti)

Nepi: 36 casi (5 guariti)

Ronciglione: 31 casi (8 guariti)

Monterosi: 25 casi (2 guariti)

Sutri: 23 casi (4 guariti)

Orte: 21 casi (11 guariti)

Capranica: 20 casi (2 morti e 4 guariti)

Bassano Romano: 21 casi (8 guariti)

Oriolo Romano: 19 casi (11 guariti)

Soriano nel Cimino: 13 casi (7 guariti)

Fabrica di Roma: 19 casi (3 guariti)

Canepina: 9 casi (2 guariti)

Corchiano: 10 casi (2 guariti)

Vignanello: 8 casi (7 guariti)

Vitorchiano: 9 casi (7 guariti)

Piansano: 8 casi (5 guariti)

Bagnoregio: 6 casi (5 guariti)

Caprarola: 9 casi (1 guarito)

Faleria: 7 casi (3 guariti)

Blera: 6 casi (4 guariti)

Graffignano: 5 casi (4 guariti)

Ischia di Castro: 6 casi (0 guariti)

Valentano: 6 casi (1 morto e 1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 4 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 4 casi (2 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Vasanello: 2 casi (1 guarito)

Castel Sant’Elia: 5 caso (0 guariti)

Farnese: 11 casi (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti)

Vallerano: 4 caso (0 guariti)

Marta: 13 casi (12 guariti)

Grotte di Castro: 8 casi (7 guariti)

Capodimonte: 5 casi (4 guariti)

Carbognano: 4 casi (1 guarito)

Canino: 1 caso (0 guariti)

Comuni Covid-free

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (10 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

17 ottobre, 2020