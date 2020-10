“Coronavirus, negativi gli allievi dell’Istituto alberghiero che si sono sottoposti al test rapido”

Viterbo - A darne notizia è il consigliere provinciale Eugenio Stelliferi - Screening partito questa mattina

Viterbo – “Coronavirus, tutti negativi gli allievi dell’istituto alberghiero di Viterbo che si sono sottoposti al test rapido”. A darne notizia è il consigliere provinciale Eugenio Stelliferi.

Questa mattina è partito lo screening, promosso da Regione Lazio e gestito dall’equipe medica della Asl di Viterbo, all’istituto alberghiero di Viterbo.

“I destinatari del test per l’identificazione dell’antigene virus Sars-CoV2 sono gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Viterbo” fanno sapere Eugenio Stelliferi, consigliere provinciale delegato alla formazione professionale, e Patrizio Belli, dirigente Formazione professionale per la Provincia di Viterbo.

Il kit utilizzato per la ricerca dell’antigene del virus Sars-CoV2 in dotazione alla Asl Vt è stato validato dal centro capofila della rete Coronet regionale Inmi Lazzaro Spallanzani.

“L’adesione all’indagine da parte degli interessati è individuale, volontaria e gratuita – spiegano ancora Stelliferi e Belli -. Un risultato positivo al test per l’identificazione dell’antigene del virus indica un’elevata probabilità che il soggetto abbia in corso un’infezione. A quel punto, il paziente verrà sottoposto a tampone molecolare per avere conferma di positività.

Il test rapido consente di sapere in circa 20 minuti il risultato. L’obiettivo è quello di monitorare le scuole anticipando la diffusione del virus”.

5 ottobre, 2020