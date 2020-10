Coronavirus nelle case di riposo, altri cinque positivi e tre morti

Salute - Focolaio in una struttura per anziani di Castel Sant'Elia - Sette vittime nella Tuscia, tra cui un 57enne - Attualmente ci sono 2mila casi tra Viterbo e provincia, 4mila in tutto l'Alto Lazio

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus, resta alta l’attenzione nella Tuscia. Ma è massima a Viterbo e nelle strutture per anziani.

Ieri, giovedì 29 ottobre, la Asl ha comunicato il decesso di sette persone: in un solo giorno non era mai successo prima. Tre le vittime nel capoluogo (un 57enne, un 83enne e un 90enne) e una a Caprarola di 85 anni. Tutte e quattro erano ricoverate all’ospedale di Belcolle.

Gli altri tre morti erano ospiti di case di riposo. Due le vittime, per un totale di tre, alla San Francesco di Farnese: avevano 88 e 98 anni. Una 87enne è invece deceduta alla San Raffaele Arcangelo di Bagnoregio. “Tutti – fa sapere la Asl – presentavano un quadro clinico complesso e la compresenza di diverse gravi patologie”. Nel Viterbese salgono a 48 i morti dall’inizio della pandemia.

Anche in un’altra struttura per anziani della Tuscia sono stati riscontrati casi di Coronavirus tra i pazienti: si tratta dell’Arca di Noè di Castel Sant’Elia dove in cinque sono risultati positivi. “Il sindaco e la Asl – assicura l’amministrazione comunale – stanno attuando tutte le azioni necessarie a contenere il virus nella casa di riposo”.

Nella ultime 24 ore altri 166 contagiati, su 916 tamponi, tra Viterbo e provincia. “Settantotto – sottolinea l’azienda sanitaria – sono persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in” e “quattro sono attualmente ricoverate all’ospedale di Belcolle”. Sono 69 i pazienti che hanno bisogno di un’assistenza medica, di cui otto in terapia intensiva.

Finora hanno contratto il Covid in 2mila 751 e in 736 sono guariti: +25 nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sfiorano quota 2mila: sono 1968.

Ieri altri 59 casi a Viterbo, per un totale di 908. Quattordici a Civita Castellana e nove a Castel Sant’Elia, di cui due in ambito familiare. Contagi tra le mura di casa anche a Caprarola (due su tre), Sutri (due su tre) e Bolsena: in quest’ultimo caso si tratta di marito e moglie.

Altri quattro infetti a Capranica, fra cui un ragazzo delle scuole medie, e tre a Ronciglione: qui, grazie ai quattro guariti, il totale dei negativizzati supera quello degli attualmente positivi. In due hanno contratto il virus a Piansano: “Uno – comunica l’amministrazione – presenta un link epidemiologico con casi precedenti e un altro appartiene a un focolaio non noto”. Il contagiato di Oriolo Romano avrebbe una “eziologia collegata al luogo di lavoro”.

A Canino (+1 positivo) la sidaca Lina Novelli e la dirigente scolastica Maria Rosaria Troise hanno fatto il punto della situazione sull’istituto comprensivo Paolo III. “Sono quattro, ma solo due di Canino – riepiloga la prima cittadina -, i casi che interessano la popolazione scolastica: due alunni e due insegnanti”.

In tutto l’Alto Lazio ieri sono risultate infette 304 persone, tra cui 105 nel territorio della Asl Roma 4 e 33 in Sabina. I guariti sono 42: 15 Roma 4 e 25 Rieti. Otto i morti, tra cui una 66enne di Trevignano. Gli attualmente positivi sono 4mila 65: 1407 Roma 4 e 690 Rieti.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 2751 (908 a Viterbo; 1843 in provincia)

Attualmente positivi: 1968

Guariti: 736

Morti: 47 + 1

Ricoverati: 69 (8 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 6596

Comuni con positivi

Viterbo: 908 casi (12 morti e 221 guariti)

Civita Castellana: 181 casi (1 morto e 43 guariti)

Montefiascone: 108 casi (3 morti e 35 guariti)

Tuscania: 93 casi (3 morti e 46 guariti)

Vetralla: 93 casi (21 guariti)

Tarquinia: 85 casi (1 morto e 37 guariti)

Nepi: 84 casi (19 guariti)

Capranica: 62 casi (2 morti e 4 guariti)

Celleno: 54 casi (9 morti e 43 guariti)

Farnese: 53 casi (3 morti e 1 guarito)

Fabrica di Roma: 48 casi (1 morto e 5 guariti)

Ronciglione: 48 casi (25 guariti)

Vitorchiano: 48 casi (7 guariti)

Castel Sant’Elia: 47 casi (1 guarito)

Grotte di Castro: 45 casi (7 guariti)

Orte: 45 casi (19 guariti)

Acquapendente: 43 casi (3 morti e 29 guariti)

Sutri: 39 casi (7 guariti)

Bagnoregio: 38 casi (1 morto e 5 guariti)

Soriano nel Cimino: 38 casi (7 guariti)

Bassano Romano: 37 casi (1 morto e 13 guariti)

Marta: 35 casi (12 guariti)

Valentano: 35 casi (2 morti e 1 guarito)

Ischia di Castro: 31 casi (0 guariti)

Monterosi: 31 casi (11 guariti)

Piansano: 31 casi (5 guariti)

Montalto di Castro: 28 casi (10 guariti)

Oriolo Romano: 28 casi (15 guariti)

Caprarola: 27 casi (1 morto e 2 guariti)

Corchiano: 27 casi (2 guariti)

Capodimonte: 26 casi (5 guariti)

Bolsena: 22 casi (1 morto e 9 guariti)

Canepina: 21 casi (8 guariti)

Canino: 21 casi (0 guariti)

Carbognano: 17 casi (1 guarito)

Vignanello: 17 casi (7 guariti)

Monte Romano: 15 casi (6 guariti)

Blera: 12 casi (5 guariti)

Bomarzo: 12 casi (1 morto)

Faleria: 11 casi (6 guariti)

Graffignano: 10 casi (4 guariti)

Vejano: 10 casi (1 morto e 0 guariti)

Cellere: 8 casi (2 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 8 casi (2 guariti)

Vallerano: 8 casi (0 guariti)

Vasanello: 8 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Arlena di Castro: 7 casi (0 guariti)

Gradoli: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Calcata: 4 casi (2 guariti)

Gallese: 4 casi (2 guariti)

Lubriano: 4 casi (1 morto)

Bassano in Teverina: 3 casi (2 guariti)

Onano: 3 casi (2 guariti)

Proceno: 3 casi (2 guariti)

Tessennano: 3 casi (2 guariti)

Barbarano Romano: 2 casi (0 guariti)



Comuni Covid-free

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Latera: 1 caso (1 guarito)

Altri: 4 casi (4 guariti)

30 ottobre, 2020