Il Coronavirus nelle scuole, altre insegnanti positive

Salute - A Canepina il sindaco chiude la materna per due giorni

Viterbo – (r.s.) – Coronavirus nelle scuole della Tuscia, aumentano i casi tra gli studenti e i docenti.

A Viterbo sono cinquanta gli alunni, dalle scuole dell’infanzia alle superiori del capoluogo, che hanno contratto il Covid.

Nelle ultime 24 ore sono risultate positive altre due insegnanti della Tuscia: una a Canepina e un’altra a Piansano.

A Canepina il sindaco Aldo Moneta ha chiuso la materna per due giorni: da oggi, lunedì 19 ottobre, a domani, martedì 20. “Per consentire – spiega il primo cittadino – interventi straordinari di igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici e per un’eventuale ispezione della Asl”.

Una maestra è risultata positiva. “Ha dei leggerissimi sintomi – aggiunge Moneta – ed è stata posta in isolamento domiciliare nel proprio comune di residenza. L’ultimo giorno che ha lavorato nella scuola di Canepina è martedì 13 ottobre”.

Contagiata anche un’insegnante delle medie di Piansano. Pure in questo caso “è stata posta in isolamento – fa sapere il comune – presso la sua abitazione nel proprio comune di residenza”. Questa mattina alunni comunque in classe: la sanificazione è stata fatta sabato. “Pertanto – sottolineano dal comune – chi non presenta sintomatologia può regolarmente frequentare le lezioni, salvo altre indicazioni provenienti dalla Asl”.

A Capranica positivo un bambino di tre anni che frequenta la materna. Ma il sindaco Pietro Nocchi sottolinea: “È a casa dall’8 ottobre perché fin dai primi segni di influenza i genitori, di cui si attendono gli esiti dei tamponi, hanno voluto tenerlo a casa a scopo precauzionale. Sono in contatto con la scuola e la situazione è tranquilla e sotto controllo”.

19 ottobre, 2020