Coronavirus, nelle ultime 24 ore 297 morti

Ministero della Salute - Aumentano le terapie intensive (97 più di ieri) - Effettuati 215mila 886 tamponi (801 in più del giorno precedente)

Roma – Sono 31mila 758 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. I numeri purtroppo sono quindi ancora in salita. Ieri i nuovi casi erano stati 31mila 084. I dati sono quelli del bollettino giornaliero del ministero della Salute.

A crescere però in maniera elevata è il numero dei morti. Nelle ultime 24 ore le vittime sono 297 (ieri erano state 199). Il totale delle persone che non è riuscito a sconfiggere il Covid-19 è di 38mila 618.

Il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, è invece di 679mila 430.

Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 215mila 886 tamponi (801 più di ieri).

I guariti delle ultime 24 ore sono 5mila 859. I negativizzati totali raggiungono quota 289mila 426.

L’incremento degli attuali postivi segna oggi un +25mila 600 unità e porta il totale degli attualmente positivi a quota 351mila 386.

Di questi 1843 sono in terapia intensiva (+97). In isolamento domiciliare ci sono 331mila 577 persone e i ricoverati con sintomi sono 17mila 966 (+972 rispetto a ieri).

Il numero più alto di casi si registra in Lombardia (+8mila 919), Campania (+ 3mila 669) e Piemonte (+2mila 887). La regione Emilia Romagna segnala invece che, in seguito a verifica sui dati, sono stati eliminati due casi in quanto giudicati non casi Covid-19.

Va specificato il nuovo record di tamponi processati: 215mila 886 nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 215mila 085, cifra che giù rappresentava il numero più alto da inizio pandemia.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 31 ottobre

31 ottobre, 2020