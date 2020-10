Coronavirus, oggi 10mila 925 nuovi casi e 47 morti

Ministero della Salute - Superata quota 400mila contagi totali dall'inizio dell'epidemia - Fatti 165mila 837 tamponi (9mila 460 più di ieri)

Condividi la notizia:











Roma – La curva dei nuovi casi di Coronavirus in Italia continua a crescere. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10mila 925 nuovi casi, per un totale di 402mila 536 da inizio pandemia. I dati sono quelli del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Alto il numero di tamponi effettuati. Sono 165mila 837 (9mila 460 più di ieri).

Nelle ultime 24 ore sono state registrate 47 vittime (ieri erano state 55). Il totale delle persone che non sono riuscite a sconfiggere il virus è così di 36mila 474.

I guariti delle ultime 24 ore sono 1255, dato basso rispetto a quello dei giorni precedenti. Il totale dei negativizzati è a quota 249mila 127.

Alto l’incremento degli attuali positivi che fa registrare un +9mila 623 e così il totale degli attualmente positivi raggiunge quota 116mila 935.

Le terapie intensive continuano ad aumentare. I pazienti in reparto sono 705 (+ 67 rispetto a ieri).

I ricoveri in regime ordinario sono 439 in più, per un totale di 6mila 617. In isolamento domiciliare ci sono 109mila 613 persone.

Le regioni con il maggior numero di casi sono Lombardia (2mila 664), Campania (1410), Lazio (994), Piemonte (972), Toscana (879), Veneto (774), Emilia-Romagna (641). Tutte le altre regioni hanno registrato meno di 500 casi in un giorno. La regione con il dato più basso è la Basilicata (57).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 17 ottobre

Condividi la notizia:











17 ottobre, 2020