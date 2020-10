Viterbo - Il cambio di location sembra aver facilitato la fruizione da parte dei cittadini con assenza di attese troppo lunghe

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, operativo il drive-in al Riello.

E’ partito da questa mattina il servizio nella sede di viale dell’Università, in zona Riello, per l’esecuzione dei tamponi naso faringei.

La sede, messa a disposizione dall’Ateneo della Tuscia, sostituisce il drive in attualmente operativo all’ospedale di Belcolle.

Il cambio è stato messo in atto per consentire ai cittadini un accesso più agevole e per non congestionare la viabilità. E al momento l’avvio sembra essere molto positivo, non ci sono file troppo lunghe né lunghe attese.

Il servizio proseguirà ad essere aperto all’utenza tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19.

Condividi la notizia:











16 ottobre, 2020