Atene - ll premier greco Mitsotakis: "Dobbiamo agire prima che le unità di terapia intensiva vengano sopraffatte"

Atene – Coronavirus, parziale lockdown in Grecia.

Il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato un parziale lockdown nel paese. La misura verrà presa per combattere la diffusione dei contagi di Covid-19.

E così da martedì bar, ristoranti e altre attività ricreative resteranno chiusi ad Atene e in altre grandi città.

Sarà anche in vigore il coprifuoco notturno: dalla mezzanotte alle 5 del mattino.

“Dobbiamo agire adesso prima che le unità di terapia intensiva vengano sopraffatte – ha detto Mitsotakis in un discorso alla nazione -. Non sarà un blocco totale come la primavera scorsa”.

31 ottobre, 2020