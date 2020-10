Coronavirus, nuovo picco di contagi: oggi 5901

Ministero della Salute - È il numero più alto dal 28 marzo - In aumento anche i morti (41)

Roma – Ancora un picco di contagi da Coronavirus in Italia. Oggi il bollettino del ministero della Salute conta 5901 nuovi casi, il nuovo numero più alto dallo scorso 28 marzo. Il totale diventa dei casi censiti da inizio pandemia da 365mila 467.

In aumento, anche se leggero, il numero dei morti, che nelle ultime 24 ore si attesta a 41. Ieri erano stati 39. Il totale dei deceduti è di 36mila 246.

Più corposo, invece, l’incremento dei guariti giornalieri, che passano da 891 di ieri ai 1428 di oggi, per un totale che diventa di 242mila 028.

Corrispondente al picco dei contagi, arriva il boom degli attualmente positivi, oggi in aumento di ben 4429 unità, per un totale di 87mila 193. Incrementi importanti sia per i malati in terapia intensiva, che da 452 diventano 514, sia dei ricoverati con sintomi meno gravi, che da 4821 passano a 5076.

Per quanto riguarda l’andamento territoriale del contagio, la Lombardia da sola registra più di mille casi (1080) in 24 ore. La Campania è a 635, il Piemonte 585 e il Lazio 579. Unica regione sotto i dieci contagi è la Basilicata, con 8.

13 ottobre, 2020