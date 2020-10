Roma - L'annuncio della deputata Pd in un video su Twitter - Stop ai lavori in commissione Bilancio alla camera per evitare ulteriori contagi

Roma – Coronavirus, positiva l’ex ministra della Salute Lorenzin.

Beatrice Lorenzin è positiva al Covid-19. A dirlo è la stessa ex ministra della Salute, ora deputata Pd, in un video su Twitter.

“Ciao a tutti, purtroppo sono risultata positiva al Covid – dice Lorenzin -. Ho un po’ di febbre e mal di gola ma le altre funzioni sono sotto monitoraggio e la situazione è tranquilla”.

E ancora. “Questo virus è proprio una bestiaccia se io, che sono particolarmente attenta, sono rimasta contagiata – aggiunge -. Essere contagiati è veramente più facile di quello che pensiamo. Un abbraccio va alle persone che in questo momento si trovano nella mia condizione. Io ho figli e marito negativi. Ma c’è il problema di come organizzare la famiglia, l’isolamento, la quarantena…non è facile per nessuno, prestiamo tutti particolare attenzione e un abbraccio a tutti”.

Oggi Beatrice Lorenzin avrebbe dovuto partecipare alla seduta della commissione Bilancio della camera. La riunione è stata però annullata per evitare altri contagi.

E nel frattempo risulta positivo al Covid anche il sottosegretario agli Esteri, Riccardo Merlo. Ora tutti i componenti della commissione Esteri si starebbero sottoponendo al tampone.

5 ottobre, 2020