Coronavirus, positivi un bambino di un anno e 12 religiosi del convento dei cappuccini

Sanità - 13 operatori con il Covid in una casa di riposo a Farnese - Ieri nell'Alto Lazio 233 casi

Viterbo – Coronavirus, isolato convento dei cappuccini a Viterbo. Positivi 13 operatori in una casa di riposo a Farnese. Tra i casi della Tuscia un bambino di un anno. Ieri nell’Alto Lazio 233 i positivi al Covid.

108 casi di Covid-19 registrati ieri dalla Asl di Viterbo.

Si trovano 44 a Viterbo, 11 a Farnese, 9 a Civita Castellana, 7 a Castel Sant’Elia, 6 a Fabrica, 4 a Monte Romano, 4 a Tuscania, 3 a Montefiascone, 2 a Valentano, 2 a Tarquinia, 1 a Vitorchiano, 1 a Nepi, 1 a Oriolo romano, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Vignanello, 1 a Vetralla, 1 a Vasanello, 1 a Sutri, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Sano Lorenzo Nuovo, 1 a Ronciglione, 1 a Marta, 1 ad Arlena di Castro, 1 a Canino, 1 a Caprarola, 1 a Corchiano.

Uno dei cluster si trova al convento dei Capuccini dove ci sono 12 religiosi positivi. La struttura è stata posta in isolamento così come la casa di riposo San Francesco, nel comune di Farnese.

Lì c’è un altro cluster. Ad essere positivi 13 operatori e 25 pazienti.

Tra i positivi di ieri anche un bambino di un anno a Fabrica di Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso sindaco Mario Scarnati attraverso un post su Facebook in cui si sfoga dopo alcune recenti polemiche: “Dopo questi fatti se qualcuno osa dire che sono irruento o dittatore lo denuncio immediatamente per diffamazione e o calunnia”.

Ieri sono stati 5 i nuovi guariti nella Tuscia: 2 Ronciglione, 1 a Sutri, 1 a Civita Castellana, 1 a Oriolo Romano.

Nella Asl di Rieti sono stati registrati 39 soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti: bambina di 9, bambina 13, uomo di 85, donnadi 64, donna di 54, uomo di 26, uomo di 45, donna di 59, donna di 58, uomo di 67, donna di 30, donna di 48, bambina di 11, donna di 25, uomo di 82, ragazzo di 19, uomo di 79 ricoverato presso reparto Covid Ogp Rieti., uomo di 85 ricoverato presso reparto Covid Ogp Rieti, donna di 54 ricoverata presso reparto Covid Ogp Rieti, uomo di 39 ricoverato presso reparto Covid Ogp Rieti.

Cittaducale: uomo di 62, uomo di 59, donna di 41. Leonessa: uomo di 57, donna di 52. Morro reatino: uomo di 95. Scandriglia: uomo di 22. Poggio Moiano: uomo di 57. Posta: uomo di 94. Torri in Sabina: donna di 24, uomo 27. Fara in Sabina: uomo di 59. Poggio Catino: uomo di 31. Poggio Mirteto: uomo di 46. Torricella Sabina: donna di 46. Belmonte Sabina: donna di 72. Antrodoco: bambina di 6. Montopoli in Sabina: donna di 45 ricoverata presso reparto Covid Ogp Rieti. Concerviano: donna di 72.

Guariti: 11 a Rieti, 1 a Rivodutri, 1 a Castel S. Angelo, 1 a Selci, 2 a Fara in Sabina.

Nella Asl Roma 4 ieri sono stati resi noti 86 casi e si tratta di ventisei positivi con link familiare o contatto di un caso già noto e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

I casi sono: 4 a Santa Marinella, 1 a Tolfa, 2 a Capena sintomatici, 1 ad Anguillara, 1 a Filacciano sintomatico, 1 a Fiano sintomatico, 1 a Riano sintomatico, 2 a Sacrofano, 11 a Campagnano di cui 4 sintomatici, 5 a Castelnuovo di cui 2 sintomatici, 4 a Formello, 4 a Manziana, 6 a Bracciano, 18 a Ladispoli di cui 2 sintomatici, 9 a Cerveteri, 1 ad Allumiere, 11 a Civitavecchia, 1 a Civitella San Paolo sintomatico, 2 a Morlupo di cui 1 sintomatico.

Sono guarite 22 persone:, 1 a santa Marinella, 2 a Ladispoli, 1 a Campagnano, 1 a Civitavecchia, 2 a Capena, 3 a Formello, 1 a Mazzano, 1 a Castelnuovo, 2 a Morlupo, 2 a Fiano, 4 a Civitella, 2 a Sacrofano.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1499 (497 a Viterbo; 1002 in provincia)

Attualmente positivi: 885

Guariti: 582

Morti: 32 + 1

Ricoverati: 43 (5 in terapia intensiva)

In quarantena: 1254

Usciti dalla quarantena: 6159

Comuni con positivi

Viterbo: 497 casi (9 morti e 181 guariti)

Civita Castellana: 98 casi (21 guariti)

Tuscania: 61 casi (1 morto e 45 guariti)

Tarquinia: 62 casi (1 morto e 30 guariti)

Vetralla: 50 casi (12 guariti)

Montefiascone: 50 casi (3 morti e 35 guariti)

Nepi: 41 casi (5 guariti)

Farnese: 50 casi (0 guariti)

Acquapendente: 36 casi (3 morti e 22 guariti)

Ronciglione: 33 casi (11 guariti)

Capranica: 29 casi (2 morti e 4 guariti)

Sutri: 27 casi (4 guariti)

Monterosi: 25 casi (2 guariti)

Orte: 24 casi (14 guariti)

Bassano Romano: 23 casi (1 morto e 8 guariti)

Fabrica di Roma: 27 casi (3 guariti)

Oriolo Romano: 20 casi (11 guariti)

Marta: 18 casi (12 guariti)

Ischia di Castro: 16 casi (0 guariti)

Canepina: 15 casi (3 guariti)

Soriano nel Cimino: 16 casi (7 guariti)

Castel Sant’Elia: 21 casi (0 guariti)

Bolsena: 13 casi (1 morto e 9 guariti)

Caprarola: 14 casi (1 guarito)

Corchiano: 14 casi (2 guariti)

Capodimonte: 11 casi (4 guariti)

Grotte di Castro: 11 casi (7 guariti)

Vitorchiano: 12 casi (7 guariti)

Valentano: 11 casi (1 morto e 1 guarito)

Piansano: 8 casi (5 guariti)

Vignanello: 9 casi (7 guariti)

Bagnoregio: 7 casi (5 guariti)

Faleria: 7 casi (3 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 8 casi (3 guariti)

Blera: 6 casi (4 guariti)

Graffignano: 6 casi (4 guariti)

Carbognano: 5 casi (1 guarito)

San Lorenzo Nuovo: 5 casi (2 guariti)

Vallerano: 4 caso (0 guariti)

Vejano: 3 casi (0 guariti)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Vasanello: 3 casi (1 guarito)

Arlena di Castro: 2 casi (0 guariti)

Canino: 2 casi (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti)

Monte Romano: 10 casi (6 guariti)



Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (10 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

21 ottobre, 2020