Varsavia – Coronavirus, positivo il presidente polacco Duda.

Il presidente polacco Andrzej Duda è risultato positivo al Coronavirus. A rendere nota la notizia è stato il suo portavoce.

Duda ha visitato ieri a Varsavia l’ospedale da campo in allestimento nello stadio nazionale. La struttura dovrebbe offrire 500 letti ai malati di Covid-19.

Secondo il viceministro della Sanità, il capo di Stato è in buone condizioni.

Le autorità stanno stilando l’elenco di funzionari e delle altre persone con le quali Duda ha avuto contatti negli ultimi giorni. Tutti dovranno osservare la quarantena, che in Polonia dura 10 giorni.

E proprio da oggi nel paese entrano in vigore misure restrittive per via del Coronavirus.

24 ottobre, 2020