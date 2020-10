Coronavirus, positivo il segretario regionale della Lega Zicchieri

Roma - Risultato positivo al tampone

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, il segretario regionale della Lega Francesco Zicchieri positivo.

È stato lo stesso Zicchieri a dare la notizia via social.

“Cari amici – fa sapere Zicchieri – sono a comunicare che circa un ora fa la Asl mi ha informato che il mio tampone è risultato positivo al Covid 19.

Sto bene, non ho alcun sintomo e sono stati attivati tutti i protocolli previsti per la cura e per contrastare la diffusione del Coronavirus. Passerà anche questa”.

Condividi la notizia:











6 ottobre, 2020