Coronavirus a scuola, positivo bambino delle elementari

Vetralla - Il sindaco Francesco Coppari: "Speriamo sia l'unico" - Classe in quarantena e tamponi - Quattro casi anche negli istituti di Civita Castellana

Vetralla – (r.s.) – Coronavirus nelle scuole, un’altra classe in quarantena nella Tuscia. Si tratta di una quinta delle elementari dell’istituto Piazza Marconi di Vetralla, nella quale la Asl ha accertato un caso di Covid. Positivo un bambino di 10 anni, in convalescenza a casa.

Immediatamente sono scattate le procedure di prevenzione e contenimento che prevedono, tra l’altro, la sanificazione degli ambienti scolastici e l’isolamento domiciliare per i possibili contatti del minore contagiato.

Ovviamente si tratta di compagni di classe, insegnanti e collaboratori scolastici del bambino. Ritenuti come contatti potenzialmente più vicini, dovranno restare in quarantena per quattordici giorni e oltre venti persone si stanno già sottoponendo al tampone.

“Le condizioni dell’alunno positivo – dice il sindaco di Vetralla Francesco Coppari – sono buone. Ora la Asl è al lavoro per ricostruire la catena epidemiologica. Speriamo che si tratti di un caso isolato. La situazione è comunque sotto controllo e invito tutti i genitori a mantenere la calma e a seguire le norme comportamentali stabilite dalle autorità. Al momento, questo è il primo e unico caso registrano in una scuola di Vetralla”.

Covid anche nelle scuole di Civita Castellana. Questa mattina restano chiuse la Ssig Dante Alighieri e la primaria Don Bosco dopo il contagio di due alunni. Due casi sono stati registrati pure all’infanzia Pagani e alle elementari Ercolini nella frazione di Sassacci.

5 ottobre, 2020