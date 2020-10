Roma - La richiesta del Comitato tecnico scientifico dopo l'aumento dei nuovi casi che si sta registrando in Italia

Roma – “Coronavirus, servono misure più stringenti per contenere i contagi”. La richiesta arriva dal Comitato tecnico scientifico. A preoccupare è l’aumento dei contagi in Italia che si sta registrando in questi ultimi giorni.

“Alla luce dei nuovi dati emersi e della nuova fase – spiega il Comitato tecnico scientifico – servono misure più stringenti per far fronte al progressivo aumento dei contagi”.

La richiesta è quindi quella di mettere in campo provvedimenti più restrittivi in tempi rapidi, superando l’attuale Dpcm, anche in vista del weekend.

Tra le ipotesi, come riporta l’Ansa, quella di un coprifuoco e la didattica a distanza almeno per le scuole superiori.

16 ottobre, 2020