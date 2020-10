Corte dei conti europea, irraggiungibili gli obiettivi di riciclio della plastica

Lussemburgo - La pandemia ha fatto rinascere le abitudini dell'usa e getta

Lussemburgo – L’Unione europea non raggiungerà gli obiettivi del 50 per cento di riciclo degli imballaggi in plastica entro il 2025 e quello del 55 per cento entro il 2030, a meno che non ci sia una forte accelerazione nel settore.

È l’analisi fatta dalla Corte dei conti europea, che ha passato in rassegna le opportunità e le carenze del quadro normativo europeo in materia. Gli obiettivi sono stati posti due anni fa.

Secondo la Corte, infatti, la pandemia ha fatto rinascere le abitudini dell’usa e getta e ciò dimostra come la plastica continuerà ad essere protagonista nelle nostre economie, ma allo stesso tempo anche una minaccia ambientale sempre più grave.

6 ottobre, 2020