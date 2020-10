Covid-19, associazioni in campo per le persone con animali

Viterbo - Volontari al lavoro per chi è impossibilitato ad uscire

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – A seguito della nuova emergenza Covid-19, le associazioni animaliste di Viterbo, in collaborazione con Lo Sportello dei diritti degli animali e la delegata al Benessere degli animali Ombretta Perlorca, hanno riattivato il supporto e assistenza alle persone colpite da Covid -19 con animali familiari e agli animali liberi, come già avvenuto durante la prima fase della pandemia nella scorsa primavera, periodo durante il quale i volontari delle associazioni hanno dato supporto a persone impossibilitate ad uscire, occupandosi dei loro cani, portando aiuti alimentari a domicilio a persone con disagi economici o di salute, occupandosi delle numerose colonie feline di Viterbo, curando animali familiari recandosi presso strutture veterinarie private di riferimento.

Alcune associazioni nazionali operando secondo i propri protocolli, altre seguendo le linee guida nazionali in tema di prevenzione relativa alla pandemia dovuta a Covid-19.

Chiunque abbia bisogno di aiuto può contattare lo Sportello diritti degli animali (Telefono: 0761.348455 – e-mail: sportellodirittideglianimali@comune.viterbo.it), o le singole associazioni.

Si ricorda che la richiesta viene fatta a volontari che donano il loro tempo e le loro energie per il benessere e la salute degli animali, e che, nonostante l’impegno, l’amore e la buona volontà non sempre si riesce ad avere un aiuto immediato.

Ma cercheremo di fare il meglio, come sempre.

Bastet Associazione Felina Viterbese

Enpa Viterbo

Lav Viterbo

MiFidodiFido

Oipa Viterbo e Provincia

31 ottobre, 2020