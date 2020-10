Coronavirus - È la proposta del sindacalista della Uil Giuseppe Minetola alla direttrice generale della Asl di Viterbo Daniela Donetti

Montefiascone – “Covid-19, perché non allestire un drive-in all’ospedale di Montefiascone?”. È la proposta del sindacalista montefiasconese della Uil Giuseppe Minetola direttamente alla direttrice generale della Asl di Viterbo Daniela Donetti.

“Mi rivolgo direttamente alla direttrice generale Donetti – spiega Giuseppe Minetola -. Perché non allestire da parte della Asl un drive in all’ospedale di Montefiascone per effettuare i tamponi naso faringei legati all’epidemia di Coronavirus?”.

Per Giuseppe Minetola il drive in a Montefiascone porterebbe vantaggi per gli utenti.

“In questo modo – aggiunge Minetola – tutta l’utenza della parte nord della provincia di Viterbo potrebbe venire a Montefiascone senza intasare il drive in di Viterbo. In questo modo ci sarebbero dei servizi ancora più efficienti con meno code per le persone”.

Proprio per quanto riguarda i drive in, da ieri è operativo quello in zona Riello a Viterbo in viale dell’Università che ha sostituito quello all’ospedale di Belcolle.

Il servizio è aperto all’utenza tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19.

Gli altri due drive in della provincia sono a Civita Castellana e Tarquinia.

17 ottobre, 2020