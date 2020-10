Sanità - Ieri nell'Alto Lazio sono stati registrati 61 casi - Sono 18 nella Asl di Viterbo, 14 nella Asl di Rieti e 29 nella Asl Roma 4

Condividi la notizia:











Viterbo – Il Covid colpisce alcuni alunni della Tuscia, lezioni a distanza e classi in quarantena. Positiva una pediatra di Tuscania.

61 i casi nell’Alto Lazio: 18 positivi nella Asl di Viterbo, 14 nella Asl di Rieti e 29 nella Asl Roma 4.

Gli ultimi referti di positività nella Tuscia sono 18 in totale: 8 a Viterbo, 4 a Nepi, 3 a Vetralla, 1 a Bassano Romano, 1 a Tarquinia e 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Due i pazienti negativizzati: 1 a Viterbo e 1 a Bagnoregio.

Nella Tuscia ancora classi chiuse per Covid: una classe d’asilo in quarantena all’istituto comprensivo Marconi di Vetralla. Lo ha comunicato ieri il dirigente Roberto Santoni che ha dato il via alla didattica a distanza all’8 al 21 ottobre.

Quarantena anche in alcune classi dell’istituto tecnico Antonio Meucci: due i ragazzi risultati positivi nella sede di Ronciglione e uno nella sede di Bassano Romano. “Le classi – ha reso noto l’istituto – sono tutte in isolamento domiciliare, unitamente ai docenti. Non potranno lasciare la propria abitazione se non per il tempo strettamente necessario per raggiungere la postazione drive in dell’Ospedale di Civita Castellana, indossando sempre la mascherina”.

Positiva anche una bambina della terza elementare della scuola Dante Alighieri di Fabrica di Roma e un caso a Sutri reso noto dagli stessi genitori con una nota inviata al sindaco e resa pubblica.

Positiva al Covid anche una pediatra di Tuscania che ha avvisato il sindaco. In questi giorni verrà ricostruita l’intera rete dei contatti e saranno avvisati i piccoli entrati in contatto con la dottoressa nell’ultimo periodo.

14 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 registrati dalla Asl di Rieti. Si tratta di una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 14 anni, un ragazzo di 12 anni, un uomo di 56 anni, un uomo di 64 anni, una donna di 26 anni, una donna di 56 anni, una donna di 50 anni, residenti/domiciliati a Rieti, cluster già noti e isolati. Un uomo di 45 anni, operatore della Rsa Cirene di Torri in sabina.

Un uomo di 41 anni residente/domiciliato a Cittaducale, cluster già noto e isolato. Una donna di 57 anni residente/domiciliata nel comune di Scandriglia, nuovo cluster. Una donna di 26 anni residente/domiciliata a Tarano, cluster già noto e isolato. Una donna di 30 anni residente/domiciliata a Fara in sabina, cluster già noto e isolato. Una donna di 69 anni residente/domiciliata a Montopoli in sabina, cluster già noto e isolato.

Si registrano 3 guariti: 2 residenti/domiciliati a Rieti e 1 residente/domiciliato a P. S. Lorenzo.

Nella Asl Roma 4 sono stati registrati 29 casi positivi: 1 a Canale Monterano sintomatico, 3 a Riano sintomatici, 2 a Fiano di cui 1 sintomatico, 4 a Ladispoli di cui 1 sintomatico, 5 a Bracciano, 4 a Formello, 2 a Capena di cui 1 sintomatico, 4 a Civitavecchia di cui 1 sintomatico, 2 ad Anguillara, 1 a Campagnano sintomatico, 1 a Morlupo sintomatico.

Sono guarite 8 persone: 1 a Sacrofano, 3 ad Anguillara, 1 a Ladispoli, 1 a Bracciano, 1 a Santa Marinella, 1 a Formello.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 759 (223 a Viterbo; 536 in provincia)

Attualmente positivi: 204

Guariti: 527

Morti: 28 + 1

Ricoverati: 16 (13 a Belcolle; 3 extra Asl)

In quarantena: 506

Usciti dalla quarantena: 5694 Comuni con positivi

Viterbo: 223 casi (7 morti e 167 guariti)

Tuscania: 47 casi (1 morto e 45 guariti)

Civita Castellana: 40 casi (17 guariti)

Tarquinia: 39 casi (1 morto e 28 guariti)

Acquapendente: 32 casi (3 morti e 19 guariti)

Ronciglione: 23 casi (7 guariti)

Vetralla: 28 casi (7 guariti)

Orte: 19 casi (11 guariti)

Nepi: 23 casi (4 guariti)

Oriolo Romano: 12 casi (11 guariti)

Canepina: 8 casi (2 guariti)

Soriano nel Cimino: 7 casi (6 guariti)

Vitorchiano: 7 casi (6 guariti)

Bagnoregio: 6 casi (4 guariti)

Sutri: 9 casi (4 guariti)

Capranica: 5 casi (1 morto e 3 guariti)

Fabrica di Roma: 8 casi (3 guariti)

Blera: 4 casi (3 guariti)

Faleria: 5 casi (3 guariti)

Graffignano: 4 casi (2 guariti)

Monterosi: 5 casi (1 guarito)

Caprarola: 3 casi (1 guarito)

Villa San Giovanni in Tuscia: 4 casi (1 guarito)

Bassano in Teverina: 2 casi (1 guarito)

Calcata: 2 casi (0 guariti)

Gallese: 2 casi (1 guarito)

Proceno: 2 casi (0 guariti)

Latera: 1 caso (0 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 3 casi (2 guariti)

Piansano: 6 casi (5 guariti)

Montefiascone: 39 casi (3 morti e 35 guariti)

Bassano Romano: 9 casi (8 guariti) Comuni Covid-free

Montalto di Castro: 10 casi (10 guariti)

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Marta: 12 casi (12 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Grotte di Castro: 7 casi (7 guariti)

Vignanello: 7 casi (7 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Capodimonte: 4 casi (4 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Corchiano: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Valentano: 2 casi (1 morto e 1 guarito)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Vasanello: 1 caso (1 guariti)

Carbognano: 1 caso (1 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











9 ottobre, 2020