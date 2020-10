Covid, controlli dei Nas nelle palestre e piscine di tutta Italia

Roma - Il presidente della Fin, Barelli: "Se singolo non è a norma è giusto che paghi"

Condividi la notizia:











Roma – Covid, controlli dei Nas dei carabinieri nelle palestre e piscine di tutta Italia.

Le ispezioni sono finalizzate a verificare che all’interno delle strutture e degli impianti sportivi siano rispettate tutte le misure di prevenzione e i protocolli anti-Covid. Il premier Giuseppe Conte, presentando il nuovo dpcm lo scorso 18 ottobre, aveva dato una settimana ai gestori per adeguarsi a tutte le norme di sicurezza. Nel frattempo da questa mattina sono scattati i controlli dei Nas, che per il momento stanno interessando alcune palestre romane e il centro tecnico di nuoto di Frosinone.

Di ciò è anche arrivata anche la conferma del presidente della Fin, Paolo Barelli: “Il responsabile mi ha comunicato che c’è stata la visita dei Nas e che tutto naturalmente è risultato in regola. Noi dello sport siamo contenti di questa attività perché improntati alla lealtà e al rispetto delle regole – ha spiegato Barelli, come riferisce il Corriere dello sport – Se poi dovesse emergere qualche singolo non a posto con le norme, è giusto che paghi. Naturalmente, da cittadini, ci aspettiamo che gli stessi controlli vengano effettuati in cinema, teatri, ristoranti…“.

Condividi la notizia:











20 ottobre, 2020