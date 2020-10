Il Covid corre nel mondo, negli Usa è record di contagi

Coronavirus - Più di centomila casi in ventiquattr'ore, mai così tanti

Usa – Il Coronavirus corre in tutto il mondo.

Negli Stati Uniti è record di contagi in ventiquattr’ore: secondo l’agenzia di stampa Reuters, se ne sono registrati più di centomila (precisamente 100mila 233).

Una quantità superiore sia al numero più alto di contagiati finora (i 91mila dell’altro giorno) sia a quello che era, finora, il record mondiale del contagio giornaliero (più di 97mila casi in India).

Prosegue, intanto, la campagna elettorale. Donald Trump, durante un comizio, se l’è presa con i medici che, a detta sua, avrebbero di che guadagnare dalla pandemia: “Fanno più soldi se qualcuno muore di Covid. Guadagnano 2 mila dollari in più”, ha dichiarato il presidente Usa.

Anche in Europa i contagi continuano a crescere. La Germania, oggi, registra 19mila 59 casi e 103 morti, stando ai dati dell’Istituto Robert Koch. Il Paese conta 500mila contagiati dall’inizio della pandemia. La cancelliera Angela Merkel ha appena annunciato nuove misure di contrasto al virus, il cosiddetto lockdown light di trenta giorni.

Numerosi gli Stati che stanno considerando il lockdown o hanno già deciso di blindarsi. È un esempio il Belgio, che si appresta a chiudere tutto dal 2 novembre al 13 dicembre. Lo stesso, secondo i media, starebbe per fare l’Austria.

Anche l’Inghilterra rischia il lockdown di un mese: Boris Johnson starebbe valutando, secondo la Bbc, in modo da stringere i denti adesso per non doversi chiudere in casa a Natale.

Si blinda anche la Francia, ma senza chiudere le scuole. Escalation di contagi in Spagna: oltre 25mila in un giorno.

31 ottobre, 2020