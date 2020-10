“Covid, didattica a distanza nelle scuole del capoluogo a partire da lunedì”

Viterbo - Comune - Il sindaco Giovanni Arena: "Se non lo decide il governo, lo decido io" - Riunione d'urgenza alla cittadella della salute

di Daniele Camilli

Condividi la notizia:











Viterbo – “Aspetto il decreto del governo, voglio vedere cosa decideranno. E se non lo faranno loro, lo farò io. Da lunedì chiederò alle scuole di Viterbo di fare lezioni a distanza”. Insomma, dalla prossima settimana, tutti a casa. Forse. Il sindaco Giovanni Arena è preoccupato dalla crescita dei casi di Covid nella Tuscia, in particolar modo nella città dei papi. Soltanto oggi ci sono stati 74 casi in provincia di Viterbo. Di questi, la metà sono nel capoluogo.

Nel frattempo, riunione d’urgenza alla cittadella della salute per decidere il da farsi in vista della prossima settimana. Alla riunione prenderà parte il sindaco Arena e tutto lo stato maggiore della Asl viterbese.

Viterbo – Il sindaco Giovanni Arena

Nel Lazio i casi sono stati invece 1000, 12 i morti e 62 i guariti.

“La situazione è seria – spiega Arena – e vanno evitati il più possibile i contatti. E in questo momento, gli studenti che si spostano da tutta la provincia con i mezzi di trasporto per raggiungere il capoluogo rappresentano un rischio di contagio consistente. E’ un atto di responsabilità, a tutela della salute dei ragazzi, delle famiglie e di tutti i cittadini. Aspetto di vedere cosa deciderà il governo. Se non sceglierà la didattica a distanza, molto probabilmente lo farò io”.

Il primo giorno di scuola in una scuola della Tuscia

Intanto, indipendentemente dalle decisioni di sindaco e governo, alcune scuole sembrano andare in questa direzione. Quella appunto della didattica a distanza. Tra queste, secondo alcune voci di corridoio, pare ci sia l’istituto superiore Francesco Orioli della dirigente scolastica Simonetta Pachella.

Viterbo – I tamponi anti Covid all’Istituto Paolo Savi

Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 34 a Viterbo, 7 a Civita Castellana, 3 a Capodimonte, 3 a Montefiascone, 3 a Ischia di Castro, 2 a Vetralla, 2 a Farnese, 2 a Villa San Giovanni in Tuscia, 2 a Bassano Romano, 2 a Vejano, 2 a Capranica, 2 a Castel Sant’Elia, 1 a Vitorchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Ronciglione, 1 a Tuscania, 1 a Sutri, 1 a Nepi, 1 a Caprarola, 1 a Bagnoregio e 1 a Tarquinia.

Daniele Camilli

– 74 positivi oggi nella Tuscia, quasi la metà a Viterbo

Condividi la notizia:











17 ottobre, 2020