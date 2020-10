Covid, da domani scatta il lockdown in Francia

Parigi - Il presidente Macron: "Le scuole resteranno aperte"

Parigi – Francia in lockdown da domani, venerdì 30 ottobre, ma le scuole restano aperte. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron.

“Rischiamo di essere sommersi dal virus”, ha aggiunto il presidente nel suo messaggio in diretta tv. Il leader francese ha annunciato così un nuovo lockdown totale che entrerà in vigore da domani notte e durerà fino al primo dicembre. Chiusi bar, ristoranti e negozi non essenziali.

In Francia e in Europa “siamo sommersi” dall’accelerazione del Coronavirus, per questo è necessario dare “un colpo di freno”.

A differenza della primavera scorsa, il leader francese ha deciso però di lasciare le scuole aperte. Bambini e ragazzi continueranno a frequentare gli istituti, dalle materne ai licei. “I nostri figli non possono essere privati a lungo di istruzione in presenza” ha detto Macron.

Sono stati 36.437 i nuovi contagi di Covid 19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino serale di Santé Publique France, una cifra che resta di diverse migliaia al di sotto della fine della settimana scorsa, quando fu superata quota 50.000. Le vittime sono 244, per un totale di 35.785 decessi dall’inizio della pandemia.

Il presidente francese ha evocato lo scenario di “almeno 400.000 morti in più” entro qualche mese “se non facciamo nulla contro il Coronavirus”.

29 ottobre, 2020