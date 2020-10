Covid, Francia e Germania verso il lockdown

Parigi - Più "soft" di quello in primavera - Chiusi bar e ristoranti, ma aperte le scuole

Condividi la notizia:











Parigi – Il coprifuoco non basta più contro il Coronavirus e alcuni paesi in Europa si preparano al lockdown nazionale o regionale.

I primi a chiudere potrebbero essere i francesi. Secondo le ultime indiscrezioni, un consiglio dei ministri approverà la misura che sarà annunciata dal presidente Emmanuel Macron ai francesi in un discorso programmato per questa sera alle 20. Il nuovo lockdown sarà appena più “soft” di quello drastico dello scorso marzo, comincerà giovedì a mezzanotte e durerà un mese: lo scenario più probabile prevede comunque di mantenere aperte scuole e negozi, e funzionanti i servizi del trasporto pubblico.

Anche la Merkel propone un lockdown “light” in Germania, dove sono quasi 15mila i contagi da Coronavirus accertati su base giornaliera. “La cancelliera Angela Merkel – scrive oggi il quotidiano Bild – intende proporre ai governatori dei Land un ‘lockdown light’ dal 4 novembre per un mese e in tutto il territorio tedesco. Verrebbero chiusi bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema e vietati gli assembramenti e le manifestazioni pubbliche, mentre resterebbero aperte le scuole“.

Condividi la notizia:











28 ottobre, 2020