Covid, l’allarme dei medici d’urgenza: “Pronto soccorso presi d’assalto”

Roma - Il presidente della Simeu, Manca: "Sono pieni, con file di ambulanze in attesa"

Roma – “La situazione nei pronto soccorso è drammatica, con fortissime criticità in tutte le regioni”.

A lanciare l’allarme sono i medici di medicina d’urgenza. “I pronto soccorso – spiega il presidente della Società italiana medicina urgenza, Salvatore Manca -, in questi giorni, sono presi d’assalto da pazienti con sintomi da Covid e ci sono file di ambulanze in attesa”. I reparti Covid, aggiunge, così come riferisce Tgcom24, “sono pieni e i pronto soccorso stanno diventano un parcheggio per questi pazienti”.

E mentre i medici lanciano l’allarme, il ministro della pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, manda una segnale di speranza. “Il numero dei focolai dentro le scuole risulta in discesa: erano il 3,8% la settimana scorsa, oggi sono il 3,5%”.

24 ottobre, 2020