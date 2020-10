Covid in Lombardia, coprifuoco dalle 23 e autocertificazione per spostarsi di notte

Milano - L'ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro Roerto Speranza è stata inviata all'Anci e ai sindaci

Milano – Covid in Lombardia, coprifuoco dalle 23 fino alle 5 del mattino e autocertificazioni per spostarsi di notte solo per “comprovate esigenze lavorative”, situazioni di necessità e motivi di salute.

La regione si prepara a chiudere da giovedì 22 ottobre. L’ordinanza di coprifuoco è stata firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro Roberto Speranza, e secondo indiscrezioni, come riporta Tgcom24, sarebbe stata inviata all’Anci e ai sindaci dei 12 capoluoghi di provincia per il via libero definitivo.

Per muoversi durante le ore del coprifuoco sarà necessario compilare un’autocertificazione e le sanzioni sono quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza Covid.

“In questo momento c’è una impennata di ricoveri in Lombardia con eccezione di Cremona Bergamo e Brescia perché lì c’è scorta di immunità ma che prezzo hanno pagato? Io non voglio che Milano paghi quel prezzo, per le sue dimensioni avrebbe un problema enorme”, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che riferendosi al coprifuoco ha poi aggiunto: “Questa idea di chiudere la sera non è che sia una follia nata in Lombardia: Parigi è in lockdown dalle 21 alle 6 per un mese. Io sono stato a Londra tre settimane fa e lì i ristoranti alle 22 chiudono, Barcellona esercizi commerciali chiusi per 15 giorni. Le grandi città, le aggregazioni nelle grandi città hanno questo tipo di rischio”.

Infine un appello ai meno giovani. “Rivolgo un invito agli over 65: state a casa, in questo momento state a casa, rinunciate agli affetti ma state a casa” ha proseguito il sindaco Sala. La pandemia “sta colpendo in maniera diversa per fasce d’età – ha concluso – pero’ ricordo una cosa: in Italia purtroppo ci sono stati 36mila morti ad oggi, 33mila sono over 65 quindi distinguiamo chi e’ contagiato e chi ci lascia le penne Noi dobbiamo proteggere quella fascia d’età”.

21 ottobre, 2020