“Covid, nel Lazio oggi 1.251 nuovi positivi e 107 guariti”

Salute - Oltre 21mila tamponi effettuati - L'assessore alla sanità D'Amato: "Migliora il rapporto tra tamponi e casi"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Su oltre 21 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 1.251 casi positivi, 16 i decessi e 107 i guariti. Migliora il rapporto tra i tamponi e i positivi che è 5,7%. Il valore rt regionale è 1,38 più basso a Roma e più alto nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina.

Presto un bando per richiamare in servizio medici volontari andati in quiescenza disponibili a rientrare, soprattutto anestesisti e medici del contact tracing. Buona adesione al secondo bando delle unità mobili usca-r, hanno partecipato circa mille tra medici e infermieri per potenziare le attività sui territori.

Sono state somministrate ad oggi 412 mila dosi. Per le fasce dai 60 anni in su e dai 6 mesi ai 6 anni, si consiglia di prenotare il vaccino dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

A partire da martedì prossimo tutti i drive-in di Roma saranno accessibili su prenotazione online (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home). Necessaria la ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria. Prosegue il potenziamento della rete regionale dei drive-in. Attivo da oggi, quello di Ponte Mammolo, afferente alla Asl Roma 2.

Nella Asl Roma 1 ci sono 179 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 92 e 96 anni con patologie.

Nella Asl Roma 2, sono 319 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 146 casi con link familiare o contatto di un caso già noto e 125 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano cinque decessi di 71, 74, 80, 84 e 90 anni con patologie.

Nella Asl Roma 3, sono 125 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 88 casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 4, sono 61 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 44 casi con link familiare o contatto di un caso già noto, 11 i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale. Due i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5, sono 115 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 53 casi con link familiare o contatto di un caso giaà noto e tre individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Si registrano due decessi entrambi di 86 anni con patologie.

Nella Asl Roma 6, sono 82 i casi nelle ultime 24h e si tratta di 25 casi con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano tre decessi di 68, 70 e 85 anni con patologie.

Nelle province si registrano 370 casi e quattro i decessi nelle ultime 24h.

Nella Asl di Latina sono 89 i nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie.

Nella Asl di Frosinone si registrano 199 nuovi casi e si tratta di 184 casi isolati a domicilio e 15 ricoverati.

Nella Asl di Viterbo si registrano 69 nuovi casi e si tratta di 34 casi con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 73, 91 e 97 anni con patologie.

Nella Asl di Rieti si registrano 18 nuovi casi e si tratta di casi con link familiare o contatto di un caso già noto.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

22 ottobre, 2020