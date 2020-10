Il Covid non risparmia i più piccoli: ricoverato bimbo di 12 mesi, positivi uno di 2 e un altro di 3 anni

Salute - Aumentano i pazienti in terapia intensiva - Più di 1600 casi nell'Alto Lazio, la Tuscia è il territorio che ne ha di più

Condividi la notizia:











Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus, ennesima giornata nera nella Tuscia.

Ieri, domenica 18 ottobre, la Asl di Viterbo ha comunicato altri 71 casi e un decesso. All’ospedale di Belcolle, dove era ricoverata da giorni nel reparto di malattie infettive, è morta una donna di 39 anni di Bassano Romano. È la 31esima vittima viterbese dall’inizio della pandemia, nonché la più giovane. L’azienda sanitaria evidenzia che il suo “quadro clinico era già complesso per la compresenza di altre patologie”.

In aumento anche i ricoveri, che salgono a trentanove: +2 nelle ultime 24 ore, entrambi a malattie infettive. In questo reparto al momento ci sono ventinove pazienti. Sei (in crescita di due unità rispetto al giorno precedente) invece quelli in terapia intensiva. Dopo aver contratto il Covid, necessita delle cure mediche dei sanitari del 118 pure un bambino di un anno di Caprarola.

Più della metà dei nuovi contagi sono stati registrati a Viterbo: ben trentanove. Gli altri trentadue sono distribuiti in diciassette comuni della provincia. Canepina (+6) in 24 ore raddoppia il numero di attualmente positivi: uno è un cluster familiare (madre con le due giovani figlie e il genero) e un altro riguarda una maestra dell’asilo.

Tre i casi a Caprarola e a Capranica, tra cui c’è un bambino di tre anni che frequenta la materna. Ma il sindaco Pietro Nocchi sottolinea: “È a casa dall’8 ottobre perché fin dai primi segni di influenza i genitori, di cui si attendono gli esiti dei tamponi, hanno voluto tenerlo a casa a scopo precauzionale. Sono in contatto con la scuola e la situazione è tranquilla e sotto controllo”.

Altri tre contagiati a Tuscania, tra cui l’assessora Stefania Scriboni. Il sindaco Fabio Bartolacci, la giunta e i consiglieri comunali sono in isolamento volontario in attesa dei risultati dei test. Due infetti a Grotte e a Ischia di Castro (tra cui un ragazzo), a Marta e a Capodimonte. Uno a Vitorchiano, Vetralla, Sutri, Tarquinia, Orte, Civita Castellana, Montefiascone, Valentano e Castel Sant’Elia. I positivi di questi ultimi due comuni sono entrambi ricoverati. “Stiamo lavorando – sottolinea Stefano Bigiotti, sindaco di Valentano – alla definizione della traccia epidemiologica che ha già dato luogo a un secondo ricovero di cui si attendono gli esiti del tampone”.

In serata il primo cittadino di Carbognano, Agostino Gasbarri, ha comunicato un nuovo caso anche in paese. Tre quelli annunciati dall’omologo di Bolsena, Paolo Dottarelli. Si tratta di madre, padre e del figlio di due anni “che non ha partecipato – evidenzia il sindaco – ancora ad alcuna attività scolastica”. Dottarelli aggiunge: “Sono già in isolamento volontario da cinque giorni e le loro condizioni di salute sono buone”.

Fra i 71 contagiati, scoperti su 533 tamponi, ci sono trenta sintomatici. Il totale dei positivi sale a 1277, mentre quello degli attualmente infetti a 676. Aumentano pure i guariti (+2 a Orte, per un totale di 571) e le persone in quarantena che schizzano a 1176.

Nel resto dell’Alto Lazio, 71 casi anche nel territorio della Asl Roma 4 ma a fronte di quindici negativizzazioni. I contagi in corso sono 668. In Sabina invece altri quattordici infetti (tra cui una 16enne di Rieti), per un totale di 297.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 1277 (426 a Viterbo; 851 in provincia)

Attualmente positivi: 676

Guariti: 571

Morti: 30 + 1

Ricoverati: 39 (6 in terapia intensiva)

In quarantena: 1176

Usciti dalla quarantena: 6090

Comuni con positivi

Viterbo: 426 casi (7 morti e 180 guariti) – 239

Civita Castellana: 81 casi (21 guariti) – 60

Tuscania: 55 casi (1 morto e 45 guariti) – 9

Tarquinia: 52 casi (1 morto e 30 guariti) – 21

Vetralla: 49 casi (12 guariti) – 37

Montefiascone: 45 casi (3 morti e 35 guariti) – 7

Nepi: 37 casi (5 guariti) – 32

Acquapendente: 35 casi (3 morti e 19 guariti) – 13

Ronciglione: 32 casi (10 guariti) – 22

Capranica: 25 casi (2 morti e 4 guariti) – 19

Monterosi: 25 casi (2 guariti) – 23

Sutri: 25 casi (4 guariti) – 21

Bassano Romano: 23 casi (1 morto e 8 guariti) – 14

Orte: 22 casi (13 guariti) – 9

Fabrica di Roma: 20 casi (3 guariti) – 17

Oriolo Romano: 19 casi (11 guariti) – 8

Canepina: 15 casi (3 guariti) – 12

Marta: 15 casi (12 guariti) – 3

Soriano nel Cimino: 14 casi (7 guariti) – 7

Caprarola: 13 casi (1 guarito) – 12

Farnese: 13 casi (0 guariti) – 13

Ischia di Castro: 11 casi (0 guariti) – 11

Vitorchiano: 11 casi (7 guariti) – 4

Capodimonte: 10 casi (4 guariti) – 6

Corchiano: 10 casi (2 guariti) – 8

Grotte di Castro: 10 casi (7 guariti) – 3

Castel Sant’Elia: 8 casi (0 guariti) – 8

Piansano: 8 casi (5 guariti) – 3

Vignanello: 8 casi (7 guariti) – 1

Bagnoregio: 7 casi (5 guariti) – 2

Faleria: 7 casi (3 guariti) – 4

Valentano: 7 casi (1 morto e 1 guarito) – 5

Blera: 6 casi (4 guariti) – 2

Villa San Giovanni in Tuscia: 6 casi (3 guariti) – 3

Graffignano: 5 casi (4 guariti) – 1

Carbognano: 4 casi (1 guarito) – 3

San Lorenzo Nuovo: 4 casi (2 guariti) – 2

Vallerano: 4 caso (0 guariti) – 4

Calcata: 2 casi (0 guariti) – 2

Gallese: 2 casi (1 guarito) – 1

Vasanello: 2 casi (1 guarito) – 1

Canino: 1 caso (0 guariti) – 1

Latera: 1 caso (0 guariti) – 1

Vejano: 2 casi (0 guariti) – 2

Comuni Covid-free

Celleno: 52 casi (9 morti e 43 guariti)

Bolsena: 10 casi (1 morto e 9 guariti)

Montalto di Castro: 10 casi (10 guariti)

Monte Romano: 6 casi (6 guariti)

Gradoli: 4 casi (1 morto e 3 guariti)

Castiglione in Teverina: 3 casi (3 guariti)

Bassano in Teverina: 2 casi (2 guariti)

Cellere: 2 casi (2 guariti)

Onano: 2 casi (2 guariti)

Proceno: 2 casi (2 guariti)

Tessennano: 2 casi (2 guariti)

Lubriano: 1 caso (1 morto)

Altri: 4 casi (4 guariti)

Condividi la notizia:











19 ottobre, 2020