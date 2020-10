“Il Covid fa paura ma il Colasanti è una scuola sicura”

Coronavirus - La dirigente Paola Bugiotti dopo i casi in una quinta dello scientifico - Oggi arriva la Asl per i test ai docenti

Civita Castellana – (raff.stro.) – Il Coronavirus entra in una classe del Colasanti di Civita Castellana. In quarantena gli alunni di una quinta del liceo scientifico dopo che è stata accertata la positività di almeno quattro studenti.

“I ragazzi – spiega la dirigente scolastica Paola Bugiotti – sono in isolamento su indicazione della Asl che dispone chi deve stare in quarantena”.

L’azienda sanitaria sembrerebbe che al momento non abbia ritenuto necessario disporre alcuna misura per i docenti della classe contagiata. Ma questa mattina si recherà all’istituto per eseguire i test rapidi anti-Covid su tutti quegli insegnanti della sezione interessata che ne hanno fatto richiesta. “Così stiamo tutti più tranquilli”, aggiunge Bugiotti.

Ieri pomeriggio è stata sanificata l’intera sede di via Petrarca, mentre sabato toccherà al plesso di via Berlinguer. “Tutti i locali dell’istituto – assicura Bugiotti – vengono igienizzati quotidianamente dai collaboratori scolastici con dei prodotti specifici: il Colasanti è assolutamente sano. Ma per una maggiore sicurezza una ditta specializzata ha fatto e farà queste ulteriori sanificazioni”.

Bugiotti non nasconde un po’ di preoccupazione per la situazione, ma afferma: “Io, come dirigente, non posso decidere di chiudere la scuola”. Ieri gli studenti hanno protestato e qualcuno non è entrato in classe. “I timori ci sono – ammette Bugiotti – e sono più che legittimi. Siamo tutti impauriti, ma l’istituto è assolutamente sicuro. Dalla misurazione della temperatura ai ragazzi, ai percorsi da seguire per mantenere le distanze”.

14 ottobre, 2020