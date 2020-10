Il Covid si sconfigge in spiaggia, a Bisceglie la scuola si sposta in riva al mare

Barletta - Titti Todisco, mamma di un'alunna: “Un metro è la distanza tra uno scoglio e un altro”

Bisceglie – A un metro di distanza tra uno scoglio e l’altro.

Un gruppo di bambini di una scuola elementare di Bisceglie, in Puglia, ha fatto lezione sugli scogli in riva al mare. Due maestre hanno spiegato che già in passato, anche quando il Covid non esisteva, hanno portato i propri alunni a fare lezione sul lungomare.

“Quant’è un metro di distanza? – ha spiegato Titti Todisco, mamma di un’alunna -. La distanza che intercorre fra uno scoglio e un altro. Nessuno ha la presunzione di dire che è facile, ma non si può nemmeno dire che è impossibile. Esistono maestre che hanno fatto della resilienza una prerogativa di vita, e che guardano il mondo dall’altezza dei bambini”.

“Il mare dista 200 metri dalla scuola – ha detto Todisco a Repubblica – stare all’aria aperta è più salutare, e ovviamente lo si fa garantendo sempre il rispetto dei decreti ufficiali”.

19 ottobre, 2020