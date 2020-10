Slitta il nuovo dpcm, ma mascherine obbligatorie da subito

Coronavirus - Il governo deve prima prorogare fino a gennaio lo stato d'emergenza

Roma – La pubblicazione del nuovo dpcm di ottobre potrebbe slittare di una settimana, ma l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutta Italia scatterebbe già da domani.

Una misura adottata dal governo per contrastare l’aumento dei contagi da coronavirus e l’impennata della curva epidemiologica, ma che risulterebbe “mitigata” da alcune concessioni di buon senso. L’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto sarà inserito nel decreto con cui l’esecutivo prorogherà nel frattempo lo stato di emergenza – ora in scadenza il 15 ottobre – fino al 31 gennaio del 2021.

Nel documento in bozza si fa riferimento all’ “obbligo di avere sempre con sé, al di fuori della propria abitazione, dispositivi di protezione individuale, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo anche all’aperto allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli anti-contagio previsti per specifiche attività economiche e produttive, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande“.

Significa che bisogna uscir di casa con la mascherina e indossarla in caso di assembramenti: restano sempre esentati dall’obbligo di indossarla solo “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva o motoria; i bambini di età inferiore ai sei anni; i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità”.

Chi non si adegua rischia grosso. Non indossare la mascherina all’aperto quando è previsto fa scattare multe pesanti da 400 euro a 1.000 euro.

Restano comunque in vigore i singoli provvedimenti adottati dalle regioni. Come nel Lazio, dove la mascherina fuori casa va indossata sempre, a prescindere dalla folla o dalla solitudine. Uno dei punti decisivi del nuovo decreto è proprio la porta aperta alle singole regioni a cui viene consentito di disporre provvedimenti restrittivi, mentre viene tassativamente vietato di allentare le maglie rispetto alle regole imposte a livello statale.

7 ottobre, 2020