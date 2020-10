Torino - La Juventus spiega: “Il tampone ha dato esito negativo, dopo 19 giorni non è più sottoposto all'isolamento domiciliare”

Torino – Cristiano Ronaldo è guarito dal Coronavirus.

“Cristiano Ronaldo ha effettuato il controllo con tampone per il Covid 19 – ha spiegato in una nota la Juventus -. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore dopo 19 giorni è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

Il calciatore potrà tornare in squadra e potrebbe scendere in campo già domenica contro lo Spezia.

