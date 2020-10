CulturaIdentitá lancia Le Città Identitarie

Bagnoregio - All'iniziativa a Civita, Sylos Labini, Sgarbi, Federico Mollicone e i gonfaloni di oltre venti comuni

Condividi la notizia:











Civita di Bagnoregio – Riceviamo e pubblichiamo – Grande successo nella splendida Civita di Bagnoregio per il lancio della Rete delle Città Identitarie da parte di CulturaIdentità, il movimento culturale fondato dall’attore e regista Edoardo Sylos Labini

Nello splendido borgo della Tuscia sono arrivati Vittorio Sgarbi con il suo stretto collaboratore Emanuele Ricucci, il direttore del mensile CulturaIdentitá Alessandro Sansoni, Federico Mollicone e i sindaci e gli assessori dei comuni che hanno aderito al progetto: da Norcia a Sutri, da La Spezia a Riccò del Golfo, da Anagni a Frosinone, da Arpino a Pontecorvo, da Fiuggi a Grosseto fino a Casale Monferrato.

“La bellezza dei nostri borghi non ha eguali nel mondo. – ha chiosato Vittorio Sgarbi nei panni di sindaco di Sutri – Per questo aderisco e sposo il progetto di Sylos Labini. Ormai siamo al di là della destra e della sinistra, – ha poi aggiunto – perché difendere e promuovere le tradizioni e la cultura delle nostre città è una battaglia che unisce tutti gli italiani”.

“Oggi lanciamo un nuovo movimento culturale che non ha colore politico e che unisce chi come noi da anni si batte per il rilancio culturale, vero volano per l’immagine e l’economia della nostra Italia” ha aggiunto Sylos Labini, concludendo poi: “CulturaIdentitá e Rinascimento saranno insieme a tante altre forze che vorranno aggregarsi in questo racconto identitario della Storia e della Bellezza dei nostri territori”.

C’è grande attesa ora per i prossimi passi di questo nuovo aggregatore culturale”.

CulturaIdentitá

Condividi la notizia:











4 ottobre, 2020