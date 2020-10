“Dalla regione altri 18 milioni per il contributo affitto”

Politica - In totale 72 milioni erogati direttamente ai comuni: "Ma a Roma ritardi inaccettabili nell'assegnazione"

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – La regione Lazio, su proposta dell’Assessore Valeriani, ha integrato il fondo per il sostegno all’affitto con altri 18 milioni di euro.

Per via della diffusione della pandemia da coronavirus, stiamo ancora attraversando una crisi drammatica che ha spinto migliaia di famiglie in condizioni di bisogno. E’ questa nuova domanda sociale a richiamare tutte le istituzioni ad un impegno straordinario, volto a sostenere le persone che non ce la fanno.

Nel Lazio guidato da Nicola Zingaretti, ad oggi, sono stati stanziati 72 milioni di euro per contributi, erogati direttamente ai comuni con l’intento di abbreviare i tempi di assegnazione agli inquilini aventi diritto, attraverso procedure semplificate. Sono più di 40 milioni le risorse trasferite a Roma Capitale.

Ma mentre il Lazio si distingue per essere la regione che su questo versante ha fatto di più, dobbiamo purtroppo rilevare e denunciare la lentezza con la quale Roma Capitale sta assegnando i contributi agli aventi diritto: rispetto alle circa 50.000 domande pervenute, solo poche migliaia sono state finora lavorate.

Ritardi inaccettabili, che rischiano di vanificare il rilevante sforzo economico messo in campo per fronteggiare la crisi e che costringono tantissime famiglie a continuare a vivere in una condizione di gravissima difficoltà. Questo è il tempo della responsabilità, si riconduca ogni sforzo per alleviare le sofferenze dei cittadini.

Marco Tolli, responsabile politiche del territorio del Partito democratico del Lazio

Condividi la notizia:











1 ottobre, 2020