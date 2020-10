“Danni incalcolabili per la voragine, imprese con 50 dipendenti ferme”

Orte - Dopo la chiusura del tratto di superstrada direzione Terni il sindaco Giuliani scrive ad Anas per chiedere d'accelerare sull'apertura - Timore per i tempi lunghi

Orte – Voragine sulla superstrada Orte-Terni, forti disagi per la chiusura del tratto stradale. Il sindaco di Orte, Giuliani, scrive ad Anas per chiedere di fare presto. I danni sono pesanti, in particolare per le attività in zona, che danno lavoro a 50 dipendenti.

La lettera inviata dal sindaco Angelo Giuliani all’Anas

In riferimento all’oggetto, e in ragione degli effetti derivanti dal dissesto del manto stradale che haprovocato una voragine larga di 3 metri al centro della carreggiata nel tratto della SP 151 “Ortana” dal casello autostradale direz. Terni, e conseguente chiusura stradale, questo ente ha recepito le preoccupazioni delle aziende operanti lungo il tratto interessato dalla chiusura nella quale, sempre in riferimento all’evento disastroso che ha determinato la voragine, viene lamentata la complessità e le tempistiche nell’affrontare i necessari lavori di ripristino.

È doveroso sottolineare che il dissesto, provocato dal cedimento di una tubazione della condotta idrica in disuso, che ha provocato una voragine profonda circa 14 metri, non è in nessun modo imputabile al comune di Orte, che al contrario deve sopportare i danni incalcolabili che questo evento disastroso ha cagionato e sta cagionando al nostro territorio. Ci riferiamo in particolare ai disagi per la viabilità, a danno della popolazione residente e delle decine di migliaia di persone che ogni giorno transitano per lo snodo stradale e autostradale, ma soprattutto alle ricadute economiche che il dissesto rischia di arrecare al tessuto produttivo locale.

Nell’area interessata, infatti, operano imprese che occupano oltre 50 dipendenti, e che ora sono costrette a un sostanziale immobilismo derivante dalle chiusure stradali e dalle difficoltà di transito, con alcuni locali ormai isolati ed esposti a pericoli derivanti dal disuso e consistenti nel rischio furti e atti vandalici.

All’esito di contatti tenuti con Anas s.p.a., è emerso che sarebbe tuttora in fase di studio un progetto per i necessari lavori di ripristino dell’arcata sottostante la carreggiata stradale, ma che lo stesso, per la realizzazione, richiederebbe dei tempi non inferiori ai 60 giorni. Si tratta di tempistiche non compatibili con le necessità impellenti delle aziende operanti nella zona, già messe a dura prova da altri lavori di manutenzione da poco conclusi e dalle implicazioni devastanti della pandemia da Covid-19.

Al fine di scongiurare gli effetti più gravi che deriverebbero dal prolungamento della chiusura stradale che metterebbero in seria difficoltà almeno 50 famiglie, invochiamo interventi urgenti chepossano consentire, da un lato, la riapertura delle attività, e dall’altro lo snellimento del traffico.

A tale scopo, preso atto altresì della segnalazione dell’arma dei carabinieri, che esprime perplessità e preoccupazione per le attuali soluzioni viarie adottate da Anas s.p.a., che potrebbero creare situazioni di pericolo oltre che di congestionamento del traffico, si chiede di procedere al ripristino di un senso unico di marcia in direzione Terni che consenta di ricollegare e riattivare le attività presenti attraverso una messa in sicurezza della corsia opposta a quella danneggiata con opere, anche di tipo provvisionale, che siano in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza e, al contempo, consentire lo svolgimento delle attività di riparazione delle corsie relative al senso di marcia danneggiato con i tempi necessari.

Si pensa ad esempio a un rinforzo del piano stradale, oppure alla possibilità di infiltrazioni di leganti cementizi che possano stabilizzare con maggior efficacia le corsie non interessate dal dissesto, oppure ad altre tecniche del repertorio specialistico ANAS che siano in grado di mettere in sicurezza una porzione della carreggiata su cui poter instaurare un senso di marcia temporaneo verso Terni.

Nell’ottica e con l’auspicio di pervenire a una celere ed efficace soluzione dei problemi, l’amministrazione comunale è al fianco degli operatori danneggiati, esprime la sua solidarietà nei confronti dei lavoratori delle aziende interessate e resta in attesa di un cortese riscontro.

Il sindaco di Orte Angelo Giuliani

31 ottobre, 2020