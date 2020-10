Taranto - L'iniziativa del comune e di un'associazione di volontariato per garantire la didattica a distanza a tutti i ragazzi

Taranto – “Dateci vecchi pc, li ricondizioniamo e li doniamo agli studenti”.

Arriva dal comune di Taranto una delle più belle iniziative realizzate durante la pandemia per stare al fianco dei ragazzi meno fortunati della città, permettendo loro di poter seguire le lezioni di didattica a distanza.

Il progetto dell’assessorato ai servizi sociali del Comune è divenuto realtà grazie ad un’associazione di volontariato che materialmente fa tornare funzionanti vecchi dispositivi da donare.

“Grazie alla proposta dall’organizzazione di volontariato – spiega l’assessore comunale ai servizi sociali Gabriella Ficocelli, così come riferisce Repubblica – portiamo avanti questo progetto. L’obiettivo primario rimane l’abbattimento del divario digitale nella nostra città”.

Si punta così a raccogliere vecchi computer dismessi che i tecnici dell’associazione di volontariato Pane e Pc rivitalizzano per renderli nuovamente funzionanti e a disposizione di bambini e ragazzi che non possono permettersi dispositivi avanzati. Un progetto mai come ora fondamentale per garantire la didattica a distanza durante la chiusura delle scuole per l’epidemia Covid.

L’ppello è stato già raccolto da alcune realtà e da diversi cittadini. La scorsa settimana, infatti, sono stati donati 28 pc da “ricondizionare e mettere a disposizione delle attività didattiche dell’associazione e delle famiglie della città. Il nostro immenso grazie – si legge sulla pagina Fecebook dell’associazione – va a Don Emanuele Ferro, parroco di Taranto vecchia, e suor Teresina delle Missionarie del Sacro Costato per questa donazione”.

31 ottobre, 2020