Decreto ristori, Conte illustra il provvedimento in conferenza stampa

Roma - "Non abbiamo chiuso attività che riteniamo meno importanti di altri, per il governo non ci sono lavoratori di seria a e di serie b"

Condividi la notizia:











Roma – Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il Decreto ristori, che prevede sussidi e aiuti immediati per le categorie più colpite dalle nuove misure del Dpcm.

Il premier Conte e i ministri Gualtieri e Putuanelli hanno illustrato i dettagli del provvedimento in una conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi.

Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto erogati automaticamente, senza che ci sia il bisogno di fare domanda, alle oltre 300mila aziende impattate dal Dpcm che lo avevano già ricevuto in precedenza. Il governo punta a far arrivare i bonifici da parte dell’Agenzia delle entrare per la metà di novembre.”Gli esercenti e le aziende riceveranno un multiplo superiore di quanto avuto in precedenza – ha affermato il ministro Gualtieri -. Gli importi medi sono significativi”.

Per coloro che non hanno ricevuto contributi a fondo perduto in precedenza, ma che sono comunque colpiti dalle misure del Dpcm, ci sarà una nuova procedura di domanda. Il governo punta in questo caso a far arrivare i bonifici nella metà di dicembre.

Il decreto ristori prevede inoltre un credito di imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre, l’esenzione della seconda rata Imu, la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per i mesi di novembre, sei nuove settimane di cassa integrazione. Ci sono poi delle misure per aiutare specifiche categorie come i lavoratori del settore dello spettacolo, dello sport, e del turismo.

“Non ci sfuggono le difficoltà che alcune categorie sono chiamati a sostenere – ha affermato il presidente Conte -. Il nostro obiettivo ora è mettere in sicurezza il paese. Le nostre scelte possono essere legittimamente criticate, ma non abbiamo chiuso attività che riteniamo meno importanti di altri. Per il governo non ci sono lavoratori di seria a e di serie b”.

“Non possiamo illuderci che con una curva epidemiologica in continua salita le persone vadano tranquillamente in giro senza timori – ha continuato il premier Conte -. Se rispettiamo queste misure abbiamo buone chance di affrontare dicembre con una certa serenità, senza avere un sistema sanitario sotto stress”.

Ultimo a parlare il ministro Patuanelli, che ha voluto ringraziare quei manifestanti che in questi giorni hanno protestato pacificamente contro le nuove misure previste dal Dpcm: “Voglio ringraziare chi è andato in piazza a protestare contro il Dpcm perché segnala la voglia degli italiani di continuare a produrre e dare lavoro. Purtroppo dobbiamo introdurre delle limitazioni per non riportare il nostro paese in un lockdown generalizzato”.

Condividi la notizia:











27 ottobre, 2020