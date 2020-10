Il degrado parte dal centro storico e arriva fino alle frazioni

Ripartiamo da San Pellegrino - Basta andare a fare una visitina alla ex stazione ferroviaria di Tobia

di Silvio Cappelli

Condividi la notizia:











Viterbo – Il degrado del centro storico di Viterbo parte da piazza San Pellegrino e arriva fino all’estrema periferia delle frazioni. Chiunque può vedere e toccare con mano.

Basta andare a fare una visitina alla ex stazione ferroviaria di Tobia che dista pochissime centinaia di metri dal centro abitato.

Una recinzione di sicurezza divelta, porte e finestre sfondate e spalancate, vetri rotti, calcinacci in ogni angolo delle stanze, mobili rotti e tantissima sporcizia sui pavimenti. Senza che nessuno si indigni per questo stato di cose.

Sui muri qualche scritta a ricordo di visite anche recenti. Sul lato e sul fronte, della ormai distrutta casetta a due piani, la scritta in grigio “Tobia” e il numero dei chilometri della ferrovia Roma-Viterbo a ricordo del tempo che fu, quando il treno si fermava per far salire e scendere i passeggeri mentre oggi corre veloce senza fermarsi.

Una stazione dimenticata, e pericolosamente degradata, a testimonianza della poca attenzione e della trascuratezza della pubblica amministrazione.

Silvio Cappelli

Fotocronaca: Degrado a Tobia

Condividi la notizia:











18 ottobre, 2020