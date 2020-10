Delegazione dell’Ansi visita il Cesiva

Civitavecchia - I rappresentanti dell'associazione sottufficiali hanno consegnato una targa al comandante del centro

Civitavecchia – Riceviamo e pubblichiamo – Una delegazione della sezione di Civitavecchia dell’Ansi – Associazione nazionale sottufficiali d’Italia – è stata ricevuta martedì scorso dal comandante del Centro simulazione e validazione dell’esercito.

La delegazione, composta dal presidente Paolo Giardini, dal consigliere Luigi Bonomo e dal socio Riccardo Sassaroli, ha consegnato al generale di divisione Claudio Minghetti una targa a ricordo della giornata.

I rappresentanti del sodalizio dei sottufficiali e il comandante del Cesiva hanno avuto un cordiale e franco colloquio, durante il quale si è parlato della struttura ordinativa della forza armata, del ruolo dei sottufficiali e dei volontari e dell’importanza delle associazioni combattentistiche e d’arma.

Il presidente Giardini ha ringraziato il generale Minghetti per la squisita ospitalità e ha riaffermato i sentimenti di vicinanza tra il personale in quiescenza e quello in servizio.

22 ottobre, 2020